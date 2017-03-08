Avrupa’dan futbol bizim tadımızı kaçırdı!

Türk futbolundaki gidişatı nasıl görüyorsunuz?(Ekonomik anlamda... Yarışmacı ruh anlamında...Yönetilme noktasında...) Türk futbolundaki gidişatı pek parlak görmüyorum.Takımlarımız ekonomik anlamda çok başarılı sayılmaz.Kulüplerin aşırı harcamalarından dolayı geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor Financial Fair Play'den dolayı ceza aldılar.Özellikle alt ligdeki takımlar da futbolcularının paralarını ödeyemediğinden FIFA tarafından ceza aldılar ve puanları silindi.Bu anlamda idarecilerin parayı doğru yönetememesi büyük sıkıntı. Kulüpler şahıs şirketi yönetir gibi yönetiliyor.Bilinçsiz transferlere yapılıyor ve değerinin üzerinde oyunculara çok fazla paralar ödeniyor. Çok kaliteli futbolcular gelmediği gibi, ödenen paralar kaliteli futbolcu değerinde oluyor. Yaşı gelmiş oyuncular Türkiye'yi para kazanma cenneti olarak görüyor. En önemlisi de alt yapıya yeterince önem verilmiyor. Alt yapıdan çıkan oyuncuları A takım seviyesinde oynatamıyoruz.Hem oyuncu bazında hem de kulüp bazında yeterince efor sarf edilmiyor.Bununla birlikte son yıllarda futbolda yaşanan olumsuz gelişmelerle yarışmacı ruhtan çok çatışmacı bir hali görüyoruz. Sahada kaybolan heyecanın geri gelmesi için mücadele etmeliyiz. Ayrıca artık Avrupa liglerini canlı izleme imkanına sahibiz.İnsanlar kaliteli futbolun tadına vardıktan sonra, Türkiye'deki ligden bu tadı alamıyorlar.Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in yerinde olsaydınız, nasıl bir A Milli Takım 11'i kurardınız?Fatih Terim'in yerinde olsaydım A Milli Takımımızı 4-3-3" sistemine göre oynatırdım ve takımı şu şekilde kurardım:Bu sezonki hakem performansını nasıl buluyorsunuz? Hakemlerin, Dört Büyükler'i koruduğunu düşünüyor musunuz?Hakemlerin art niyetli olduklarını düşünmüyorum.Ancak her hakemin kurallara bakış açısı farklı. Kuralların uygulanmasında standardımız yok. Bu da ister istemez haksızlıklara ve hakem hatalarının konuşulmasına neden oluyor. Ceza sahası dışında rahatlıkla gösterdikleri faul ve sarı kart uygulamalarını ceza sahası içinde rahatlıkla gösteremiyorlar.4 Büyükler başta olmak üzere hakemleri baskı altında tutuyoruz. Diğer takımların aleyhlerine hata yapıldığını düşünüyorum. Taraftar ve yöneticiler, hakemlerin daha sağlıklı maç yönetebilecekleri bir ortam hazırlamalı.Bu sezon hangi takım şampiyon olur? Neden?Bu sezon Beşiktaş şampiyon olur. Öncelikle rakipleri zayıftı. Teknik direktörleri Şenol Güneş önderliğinde, oturmuş bir kadroyla iyi bir hava yakaladıklarını düşünüyorum.Gerek yeni stadı, gerek taraftarlarıyla bütünleşerek bu sezonun favorisi oldular diyebilirim.