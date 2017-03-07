 ‘Size yakışır’ – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    ‘Size yakışır’

    ‘Size yakışır’
    UEFA Milli Takım Müsabakaları Müdürü Lance Kelly, 'te ülkemizi favori gösterdi. Kelly, "Yüksek şansınız olduğunu düşünüyorum. Zaten Türkiye futbol ülkesi. Böyle dev organizasyonu yapabileceğinden şüphemiz yok" diye konuştu.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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