 Şenes Erzik'in acı günü – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Şenes Erzik'in acı günü

    Şenes Erzik'in acı günü

    FIFA Konseyi Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik hayatını kaybetti.

    Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayımladığı mesajla Şenes Erzik'e başsağlığı dileğinde bulundu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA Konseyi Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Adnan Erzik'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Merhum Adnan Erzik'e Allah'tan rahmet; Sayın Şenes Erzik, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:30
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