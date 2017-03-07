Şenes Erzik'in acı günü
FIFA Konseyi Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik hayatını kaybetti.
Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yayımladığı mesajla Şenes Erzik'e başsağlığı dileğinde bulundu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA Konseyi Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Adnan Erzik'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Merhum Adnan Erzik'e Allah'tan rahmet; Sayın Şenes Erzik, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Ben 10 numara değilim''
Toplam 8
Yorum
Mustafa Senden zaten hiç bi bok olmaz fenerbahçe roma gibi takımlarda kendini gösteremedin
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 41
Yorum
nedret boral sabriye atınça denayere sormuşlarmı erman hoca onlarada trip atmışmı..yazıktır be yorumcu geçinen müsfetteler..konu fb olunca vur abalıya
- Avrupa'da Türk randevusu
Toplam 1
Yorum
eraycan 2 türk takımının finalde karşılaşması daha iyi olurdu iki takımımızada hangisi hakederse başarılar
Şenes Erzik'in acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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