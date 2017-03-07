PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü'ne 45 bin TL, Fenerbahçe'ye ise 5 bin TL para cezası verdi.
Alınan kararlar şöyle;
1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - SANCAKTEPE BLD.SPOR özel müsabakasında, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan izin alınmadan ve yayın sözleşmesi onaylatılmadan özel müsabaka görüntülerinin kulüp TV'sinde yayınlanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- SANCAKTEPE BLD.SPOR Kulübünün, 28.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - SANCAKTEPE BLD.SPOR özel müsabakasında, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.03.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN ERTÜRK'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.03.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü başkanı ALİ DEMİRHAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 16:13
- ''İyi teklif gelirse giderim''
Toplam 14
Yorum
12nümero Takvim yaşının 40 olması zihinsel ergenliğe mani değil.Faul yapmış,defans yerleşmiş,gol herkesin suçu.Bir hatayla git demek ergenişi
- ''İyi teklif gelirse giderim''
Toplam 14
Yorum
Bence dede Adriano her maçta saglam ve yararli. düzenli bir oyun güzel ortalar bindirmeler fln.. ama çin den iyi teklif gelirse klübe iypara kazandirir
- Galatasaray'a yine UEFA tehdidi!
Toplam 22
Yorum
dctrblack hak ettiler daha kötü olacaklar eminim akıllı birisi gelene kadar bu böyle
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