Denizli'den TFF başkanlığına yeşil ışık

Galatasaray'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe, Manisaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un yanı sıra İran ile Azerbaycan'da çeşitli takımlarda görev yapan ve şu anda TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başarılı olması için çalışan Denizli, Türk futbolu, Süper Lig, A Milli Takım ve Eskişehirspor hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'de futbolla ilgili her birimde görev yaptığını vurgulayan 67 yaşındaki Denizli, "TFF'ye başkanlık yapmamızı gerektirecek bir gün gelebilir. TFF başkanlığı gibi bir düşünce ortaya çıkarsa, bir gün çıkar mı onu da bilmiyorum, futbolun her kademesinde görev yapan insanlarız, bundan sonra da yapmaya devam ederiz." diye konuştu.

- "Şampiyonluk için Beşiktaş'ın büyük avantajı var"

Denizli, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın büyük avantaja sahip olduğunu söyledi.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini aktaran Denizli, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk için Beşiktaş'ın büyük avantajı var. Beşiktaş, şampiyonluk yolundaki puan avantajını kolay kolay bırakmaz. Yine de bir yerde her şeyin olabileceği bir futbol dünyası var. Büyük avantajların kaybedildiği zamanlar defalarca yaşandı. Bunları yaşayanlardan biri de Beşiktaş'tır. Bu yıl son derece başarılı bir takım olan Medipol Başakşehir var. Neler olur bilinmez? Medipol Başakşehir de şampiyonluk yarışının içinde. Beşiktaş'ın en yakın rakibi. Arkadan gelen takımların Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı da önemli."

- "Galatasaray şu anda kriz yaşıyor"

Mustafa Denizli, formasını giydiği ve teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'ın şu anda bir kriz yaşadığını ifade etti.

"Galatasaray okulumuz, yuvamız, evimiz gibi bir yer." diyen Denizli, "9-10 yılım Galatasaray'da geçti. Büyük takım ve camialar, zaman zaman krizler yaşayabiliyor. Galatasaray da şu anda kriz yaşıyor. Bunlar çok önemli değil. Galatasaray krizlerin üstesinden gelebilecek bir camia. Beşiktaş maçını kazansalardı ligde çok müthiş bir yarış ortaya çıkacaktı. Şimdi bu tablo ortadan kalkmış gibi görünüyor. Galatasaray en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini yıl sonuna kadar kovalar." ifadelerini kullandı.

- "Milli takım hedefine varır"

Denizli, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası için eleme grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın şansını değerlendirdi.

Milli takımın grup maçlarına iyi başlayamadığını kaydeden Denizli, "Önümüzde zor bir süreç var. Ciddi rakiplerle mücadele ediyoruz. Düşündüğümüz puanın gerisinde kaldık. Bunlar çok önemli değil. Bizi bir üst tura atacak ilk etapta ikincilik. Play-off için orası görünüyor. Bunu mutlaka başarırız. Milli takım içeride maç kaybetmediği, dışarıda da rakiplerine mağlup olmadığı zaman hedefine yüzde 100 varır. Bu tablo da çok kolay değil ama örnekleri, yapmışlığı var. Bu defa da yapar." şeklinde görüş belirtti.

- "EURO 2024'e ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum"

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği için aday olmasıyla ilgili Denizli, "Türkiye, EURO 2024'e rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek bir ülke." ifadesini kullandı.

Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye'de insanımıza ve kulüplerimize sunulan imkanlar dünyanın birçok ülkesinde yok. Futbolumuzun gelişmesi için yıllardır Türkiye'nin her yerine statlar yapılıyor. Bunlardan birisi Eskişehir'de. Harika bir stat. Stat projelerinin birçoğu bitti. Devam eden stat inşaatları var. Benim şehrim İzmir de harika bir stada kavuşacak. EURO 2024'e ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum. Her şeyimizle o turnuvaya hazırız."

- "Hedefimize ulaşacağız"

Mustafa Denizli, Eskişehirspor'a belirli hedefler doğrultusunda geldiğini dile getirdi.

Eskişehir'i aktif sporculuk döneminden beri bildiğini anlatan deneyimli teknik direktör, şöyle konuştu:

"Kentin futbola olan tutkusunu, hedeflerini biliyorum. Kulüp başkanı Halil Ünal'a daha önce bir söz vermiştim. 'Uygun ortamda Eskişehirspor'a gelebilirim.' demiştim. Sözümü gerçekleştirdim. Zorlu bir yarışın içindeyiz. Bu ligde günlük performanslar bile değişiklik gösterebiliyor. Önümüzdeki haftalarda bir standarda sahip olursak tablo açık. Hedefimiz belli, bu hedefe ulaşacağız. Taraftarımız da bizimle birlikte hareket etsin. Biz sözümüzü geriye almayız. Bütün imkanlarımızı kullanarak bu sezon sonunda bizi bekleyen yere gideceğiz. Arada sekmeler olur, ancak düşme asla olmaz. Sekmeler bizi hedefimizden uzaklaştırmaz."