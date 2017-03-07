Bakan Kılıç: ''2024 için en güçlü adayız''
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun’daki medya toplantısında Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği için en güçlü aday olduğunu söyledi.
Samsun'da medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin Euro 2024 adaylığına değinen Kılıç, "Euro 2024 için resmi başvurumuzu yaptık. Artık 1 yıl boyunca çalışıp bunun lobisini yapacağız. Ümit ediyoruz ki organizasyonu ülkemize alacağız. Biliyorsunuz, Euro 2016'yı 1 oyla kaybettik. Türkiye EURO 2024 için en güçlü aday. En kuvvetli rakibimiz Almanya" dedi.
Tesisleşmeyle ilgili de konuşan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlayan bu yatırımlar artık sona geliyor. Yapmış olduğumuz sportif altyapıyla ilgili en yakın ülke ABD. Türkiye kadar yatırım yapmış başka ülke yok" diye konuştu.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:19
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
Bakan Kılıç: ''2024 için en güçlü adayız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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