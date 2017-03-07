Bakan Kılıç: ''2024 için en güçlü adayız''

Samsun'da medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin Euro 2024 adaylığına değinen Kılıç, "Euro 2024 için resmi başvurumuzu yaptık. Artık 1 yıl boyunca çalışıp bunun lobisini yapacağız. Ümit ediyoruz ki organizasyonu ülkemize alacağız. Biliyorsunuz, Euro 2016'yı 1 oyla kaybettik. Türkiye EURO 2024 için en güçlü aday. En kuvvetli rakibimiz Almanya" dedi.



Tesisleşmeyle ilgili de konuşan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlayan bu yatırımlar artık sona geliyor. Yapmış olduğumuz sportif altyapıyla ilgili en yakın ülke ABD. Türkiye kadar yatırım yapmış başka ülke yok" diye konuştu.