UEFA'dan Türkiye açıklaması

Lance Kelly, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmak istendiğinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk halkını kutladığını belirterek, "Zaten Türkiye bir futbol ülkesi. Böyle bir büyük organizasyonu yapabileceğinden hiçbir şüphemiz yok." dedi.

TFF'nin çok başarılı bir organizasyon ekibi olduğunu aktaran Kelly "Şu ana kadarki tüm toplantılarımızda, incelemelerimizde bunu gördük. Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğini kazanması durumunda, turnuvanın burada çok başarılı geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Lance Kelly, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev salipliği yapabilecek kapasitede olduğuna dikkati çekerek, "Organizasyon ekibi olarak yüksek bir şansınız olduğunu düşünüyorum. Türkiye son olarak FIFA 21 Yaş Altı Dünya Kupası'na da ev sahipliği yaptı. Başarılı bir iş çıkartıldığını gördük. UEFA olarak böyle büyük bir organizasyonun Türkiye'de yapılmasında hiçbir sakınca görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Tek kriter statlar değil"

Avrupa Şampiyonası'na aday ülkelerin sundukları dosyaların titizlikle incelendiğini anlatan Kelley, şunları söyledi:

"Bu dosya için farklı kriterler var. Farklı noktalara bakılıyor. UEFA olarak tabii ki bu gelişmeleri (inşa edilen statlar) takip ediyoruz. Hatta bazı projelerde TFF yetkilileriyle temas halindeyiz. Bu yeni yatırımları yakından takip ediyoruz. Ancak şunu da söylemek gerekir ki, bir turnuvanın ev sahipliğinin yapılabilmesi için sadece inşa edilen statlar kriter değil. Genel anlamda o ülkenin futbolun gelişimine yaptığı katkılar ve hangi projelere imza atıldığı da çok önemlidir. Tesisler, bizim dikkate aldığımız kriterlerden sadece bir tanesi."

Adaylık aşamasında bulunan bir ülke için olumlu veya olumsuz şeyler söylemenin çok doğru olmayacağını dile getiren Kelly, "Önceki organizasyonlara bakıldığında, Türkiye'nin başarılı olduğunu biliyoruz. Olumsuz olarak söyleyecek bir şeyimiz yok. Bu aşamada da zaten biz olumlu yönlere konsantre oluyoruz. TFF'nin sunduğu başvuru dosyasındaki tüm detayları inceleyeceğiz. Türkiye'nin böyle bir organizasyonu rahatlıkla yapabilecek kapasitede olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Türkiye'nin 1-9 Temmuz tarihlerinde UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'ne (UEFA Regions Cup 2017) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Lance Kelly, "Türkiye, hepimizin bildiği gibi tamamen bir futbol ülkesi. Futbolun çok sevildiği, ilginin yüksek olduğu bir yer. Organizasyona katılacak takımların yetkilileri burada olmaktan mutluluk duyuyor. Amatör futbolu geliştirme açısından Türkiye'nin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gördüğümüz kadarıyla da çok iyi bir organizasyon geçecek." diyerek sözlerini tamamladı.