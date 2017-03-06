Türkiye'den 3 stat finalde
Her yıl dünyanın o sene yapılan en iyi stadının seçildiği stadiumbd.com'da 10 stat finale kaldı. Türkiye’den 4 stadın aday olduğu oylamada 3 stadımız finale kalmayı başardı.
7 ülkeden 7 ayrı stat
Avusturya'da Rapid Wien'in kullandığı Allianz Stadyumu, Güney Afrika'da Ebusua Dwarfs'ın sahası olan Cape Cost Stadyumu, İtalya'da Udinese'nin evi olan Dacia Arena, Polonya'nın Podbeskidzie ekibinin kullandığı Miejski Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen FK Krasnodar'ın sahası olan Krasnodar Stadyumu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın stadı olan Londra Stadyumu ve Amerikan Futbol Takımı olan Miami Dolphins'in sahası Hard Rock Stadyumu, finale kalan diğer stadyumlar. Finale kalan 10 stadın 3'ü Türkiye'de bulunurken, kalan 7 stat, 7 ayrı ülkeye ait. 7 stadın 5'i Avrupa'da, 1'i Afrika'da ve diğeri de ABD'de bulunuyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen EURO 2024 tanıtım toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Stat konusunda Avrupa'nın 1 numarasıyız. Dünyada ise 1 numara Amerika" ifadelerini kullanmıştı.
Kazanan yarın açıklanacak
Dünyanın en önemli stadyum mimarlarından olan Andy Simons, Peter Bordas, Marten Leringe, Przemek Kaczkowski ve Robert Mankin'den oluşan jüri üyeleri, farklı kategorilerde 10 stadyumun sıralamasını yapacak. Jüride bulunan isimlerin hiçbirisi, aday olan stadyumların yapımında yer almadı. Her bir jüri, ayrı ayrı 10 stadı sıraya koyacak. Bunun ardından her jüri, stadyumları 3 ayrı kategoride sıralayacak. Bu kategoriler ise, görsel etki, çevreyle ilişkiler ve inovasyon olacak. Sonuç, kamuoyuna yarın açıklanacak.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:28
- "Hedefimiz kazanmak"
Toplam 1
Yorum
HUS SERGENE GORE MACTA.ELINDEN GELENI ARDINA KOYMA.SEVINIRIZ.BESIKTASIMIZA VIZ GELIR.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 3
Yorum
geçmiş olsun şimdiden daha istekli oynarlar hoca gitti diye BJK DE yine 6 yer gelir avrupa orası hani hakemler türk olsa uefa başkanıda demirören olsa neyse.. :)
- Bruma'ya kırmızı kart
Toplam 2
Yorum
TFF MHK İSTİFA YIL 2017 Ortalıkta Galatasaray düşmanları elini kolunu sallayarak maç yönetiyor bu hakemler bu lig çok karışır
Türkiye'den 3 stat finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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