Türkiye'den 3 stat finalde

Her yıl dünyanın o sene yapılan en iyi stadının seçildiği stadiumbd.com'da 10 stat finale kaldı. Türkiye’den 4 stadın aday olduğu oylamada 3 stadımız finale kalmayı başardı.

82 bin 826 kişinin oy kullandığı ve 29 stadın yarıştığı '2016 yılında yapılan en iyi statlar' yarışması yarın sonuçlanacak. Her yıl dünyanın o sene yapılan en iyi stadının seçildiği stadiumbd.com'da yapılan oylama sonrasında finale 10 stat kaldı. Türkiye'den Vodafone Arena, Medical Park Arena, Sivas Arena ve Yeni Eskişehir Stadı'nın aday olduğu yarışmada elenen tek stadımız Yeni Eskişehir Stadı oldu. Finalde birden fazla stadı olan tek ülke de Türkiye. Yapılan oylamanın ardından finale kalan 10 stat arasından 2016 yılının en iyi stadını mimarlardan oluşan jüri seçecek.



7 ülkeden 7 ayrı stat

Avusturya'da Rapid Wien'in kullandığı Allianz Stadyumu, Güney Afrika'da Ebusua Dwarfs'ın sahası olan Cape Cost Stadyumu, İtalya'da Udinese'nin evi olan Dacia Arena, Polonya'nın Podbeskidzie ekibinin kullandığı Miejski Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen FK Krasnodar'ın sahası olan Krasnodar Stadyumu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın stadı olan Londra Stadyumu ve Amerikan Futbol Takımı olan Miami Dolphins'in sahası Hard Rock Stadyumu, finale kalan diğer stadyumlar. Finale kalan 10 stadın 3'ü Türkiye'de bulunurken, kalan 7 stat, 7 ayrı ülkeye ait. 7 stadın 5'i Avrupa'da, 1'i Afrika'da ve diğeri de ABD'de bulunuyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen EURO 2024 tanıtım toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Stat konusunda Avrupa'nın 1 numarasıyız. Dünyada ise 1 numara Amerika" ifadelerini kullanmıştı.



Kazanan yarın açıklanacak

Dünyanın en önemli stadyum mimarlarından olan Andy Simons, Peter Bordas, Marten Leringe, Przemek Kaczkowski ve Robert Mankin'den oluşan jüri üyeleri, farklı kategorilerde 10 stadyumun sıralamasını yapacak. Jüride bulunan isimlerin hiçbirisi, aday olan stadyumların yapımında yer almadı. Her bir jüri, ayrı ayrı 10 stadı sıraya koyacak. Bunun ardından her jüri, stadyumları 3 ayrı kategoride sıralayacak. Bu kategoriler ise, görsel etki, çevreyle ilişkiler ve inovasyon olacak. Sonuç, kamuoyuna yarın açıklanacak.