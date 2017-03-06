Samsun'da medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Kılıç, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına değinen Kılıç, "EURO 2024 için resmi başvurumuzu yaptık. Artık 1 yıl boyunca çalışıp bunun lobisini yapacağız. Ümit ediyoruz ki organizasyonu ülkemize alacağız. Biliyorsunuz, EURO 2016'yı 1 oyla kaybettik. EURO 2020'de organizasyon farklı farklı ülkelerde düzenleneceği için olmadı. Türkiye EURO 2024 için en güçlü aday. En kuvvetli rakibimiz Almanya." diye konuştu.

Tesisleşme çalışmalarından da bahseden Bakan Kılıç, "Mahalle tipi sahalarımız şu anda bin 300'ü geçti. Yaptığımız mahalle tipi sahalarımızın özelliği, doğrudan vatandaşın ayağına gitmiş bir spor imkanı olması. Çok uzun bir yol katedilmesi gerekmiyor, aileler çocuklarının nerede spor yaptıklarını görebiliyorlar. Mahallenin içinde olduğu için katılım çok üst seviyede oluyor. Bu anlamda bize güzel bir geri dönüşüm getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kentte yapılacak 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nın (Defolimpik Oyunları) dünyadaki üçüncü büyük spor organizasyonu olduğunu belirten Kılıç, "Bu, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kabul ettiği, akredite ettiği üçüncü en büyük organizasyon. Şu anda en son rakamlara göre 80 ülkeye ulaşacağız. Bu da 5 bine yakın sporcu demek. Bir aralar ABD, İngiltere 'katılmayacağız' diyorlardı. Geçen hafta katılma kararı aldılar. ABD'nin tek başına 450 sporcu olarak katılacağını düşünürsek, ne kadar yüksek bir rakamla katılıma etki ettiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.



"EYOF'U ELİMİZDEN ALMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR"

Olimpiyatlarda kamuoyunu bilgilendirme konusunda basın mensuplarına büyük iş düştüğünü ifade eden Kılıç, şunları söyledi:



"2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni (EYOF 2017) hatırlıyorsunuz. Bu EYOF'u elimizden almak için çok uğraştılar. Maalesef içimizdekiler uğraştı. Türkiye'den gidip de bu organizasyonu bizim elimizden almaya, aldırtmaya çalışanlar oldu. Güvenlik sebepleri öne sürülmeye başlandı, farklı şeyler öne sürülmeye başlandı. Çok şükür olmadı öyle bir şey ama İşitme Engelliler Olimpiyatı ile ilgili olarak da bir dönem denendi, Samsun'un elinden, Türkiye'nin elinden bunu almak için. Çok şükür başarılı olamadılar. Bu anlamda IOC ile olan farklı ilişkilerimiz devreye sokuldu ve onların oraya ulaşması durumunda da doğru bilgilerin yanlış şekilde aksettirilmemesi için gerekli çalışma yapıldı."



Bugüne kadar Samsun'a 525 mi·lyon li·ra maliyetle 87 proje kazandırdıklarını dile getiren Kılıç, Defolimpik Oyunları'nın da kente ekonomi ve turizm anlamında büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.