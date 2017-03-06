 Aubameyang gidiyor, Lacazette geliyor – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    gidiyor, geliyor

    Aubameyang gidiyor, Lacazette geliyor

    Borussia Dortmund'un bu yaz Pierre-Emerick 'ın transfer olması ihtimaline hazırlandığı ve yerine alınacak forveti belirlediği öne sürüldü.

    Bild'de yer alan haberde; Dortmund'un, Pierre-Emerick 'ın bu yaz ayrılacağını tahmin ettiği, şimdiden Alexandre için transfer hazırlıkları yapmaya başladığı belirtildi. Lyon'un 60 milyon euroluk isteğine karşı Dortmund'un bu fiyatı indirmeye çalışacağı kaydedildi.

    Dortmund'un Aubameyang için Real Madrid'den astronomik bir teklif beklediği, ardından kısa sürede Lacazette'i transfer ederek hedeflerinden uzak kalmamayı planladığının bilgisi verildi.

    Kontratı 2020'de sona erecek olan 27 yaşındaki Aubameyang, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 21 lig maçında 21 gol attı. 25 yaşındaki Lacazette ise Lyon formasıyla çıktığı 23 lig maçında 22 gol atıp 2 asist yaptı.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:29
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