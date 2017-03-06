Aubameyang gidiyor, Lacazette geliyor
Borussia Dortmund'un bu yaz Pierre-Emerick Aubameyang'ın transfer olması ihtimaline hazırlandığı ve yerine alınacak forveti belirlediği öne sürüldü.
Bild'de yer alan haberde; Dortmund'un, Pierre-Emerick Aubameyang'ın bu yaz ayrılacağını tahmin ettiği, şimdiden Alexandre Lacazette için transfer hazırlıkları yapmaya başladığı belirtildi. Lyon'un 60 milyon euroluk isteğine karşı Dortmund'un bu fiyatı indirmeye çalışacağı kaydedildi.
Dortmund'un Aubameyang için Real Madrid'den astronomik bir teklif beklediği, ardından kısa sürede Lacazette'i transfer ederek hedeflerinden uzak kalmamayı planladığının bilgisi verildi.
Kontratı 2020'de sona erecek olan 27 yaşındaki Aubameyang, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 21 lig maçında 21 gol attı. 25 yaşındaki Lacazette ise Lyon formasıyla çıktığı 23 lig maçında 22 gol atıp 2 asist yaptı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:29
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 114
Yorum
yigido atinc a sormamiza gerek yok o bjk kalecisi eller mudahale etme yetkisine sahip
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 7
Yorum
Özgür Gs ın ilacı bir takımdan 5 yemektir gs çok itibarsızlaştı küçük takım seviyesine geldi eskiden takımlar gsdan korkarken şimdi biz korkuyoruz
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 7
Yorum
GS'li tudor senin taktik bize uymaz. karabük değil burası. saldırcaksın. defans yapmayı forvetten başlatıcaksın. korkak oynatma 50 defansla.
Aubameyang gidiyor, Lacazette geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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