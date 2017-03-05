Twente Enes Ünal'la güldü
Eredivisie'in 25. haftasındaki karşılaşmada Twente, sahasında Willem II'i 2-1 mağlup etti.
De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Darrly Lachman'ın 28. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 14 dakika sonra ise sahneye Enes Ünal çıktı. Milli futbolcu, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.
Konuk ekip, Jordy Croux'nun 70. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Twente müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Enes Ünal, son 2 maçında da fileleri havalandırmayı başardığı Eredivisie'de bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı.
Ligdeki 10. galibiyetini alan Twente, puanını 38'e yükseltirken, Willem II ise 29 puanda kaldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:24
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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