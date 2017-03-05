 Twente Enes Ünal'la güldü – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Twente 'la güldü

    Twente Enes Ünal'la güldü

    Eredivisie'in 25. haftasındaki karşılaşmada Twente, sahasında Willem II'i 2-1 mağlup etti.

    De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Darrly Lachman'ın 28. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 14 dakika sonra ise sahneye çıktı. Milli futbolcu, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

    Konuk ekip, Jordy Croux'nun 70. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Twente müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

    Enes Ünal, son 2 maçında da fileleri havalandırmayı başardığı Eredivisie'de bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı.

    Ligdeki 10. galibiyetini alan Twente, puanını 38'e yükseltirken, Willem II ise 29 puanda kaldı.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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