Erman Toroğlu'dan Hürriyet'e sert tepki

Fotomaç'ın tecrübeli kalemi ve A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Hürriyet'in 'Erman Toroğlu'ndan canlı yayında küfür' başlıklı yalan ve iftira dolu haberine sert tepki gösterdi.

A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programında konuşan Erman Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben ne dediğimi biliyorum. Ne dediğim de ortada, çok net duyuluyor. Bunu hürriyet .com. tr mi varmış, ben bu işlerin dışındayım bilmiyorum. Buralarda duruyormuş, bunlar 'bip'letmişler; ben de onları 'bip'leteceğim. Ben onları yasal yoldan 'bip'leteceğim. Ben bugün 1000 tane telefon aldım. Ben onlara mahkeme aracılığıyla hesabını soracağım. Böyle bir ahlaksızlığı nadir gördüm. Bu şunu gösteriyor, küçüklermiş, demek ki kuyruk acıları varmış. Bu kuyruk acıları benimle mi, benim gazetemle mi, benim televizyonlarımla mı... Ben bu hizmeti sizlere de verdim. Ama yazıklar olsun sizlere verdiğim hizmet. Siz koskoca Hürriyet'im diyorsunuz, siz bu yalanı göstere göstere veriyorsanız eğer, siz başka haberleri nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Size yandan bakıyordum, şimdi hiç bakmayacağım. Siz demek ki siyasi haberleri de, magazinleri de böyle yapıyorsunuz o zaman. Çok ayıp ettiniz, hiç yakışmadı. Ben küfür etmedim, ama ağzımdan kaçtığı zaman özür dilemesini de bilirim. Ama siz özür dilemesini bile bilmiyorsunuz. Sizde karakter bu kadar. Yazanınızın da sahibinizin de..."