 Twente Enes Ünal'la güldü – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Twente 'la güldü

    Twente Enes Ünal'la güldü

    Eredivise'nin 24. haftasında Twente, 'ın 1 gol attığı maçta evinde Willem II'yi 2-1 mağlup etti

    Hollanda Ligi Eredivisie'nin 24. haftasında Twente evinde Willem II'yi ağırladı.

    Maça iyi başlayan Twente, 27'de Lachman'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 42. dakikada sahneye çıkan takımını soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle götürdü.

    70'te Croux, Willem II adına farkı bire indirse de Twente maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Twente puanını 38'e yükseltirken, Willem II ise 29 puanda kaldı.

    Öte yandan son 2 maçta da fileleri havalandıran Enes Ünal, ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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