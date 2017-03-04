Twente Enes Ünal'la güldü
Eredivise'nin 24. haftasında Twente, Enes Ünal'ın 1 gol attığı maçta evinde Willem II'yi 2-1 mağlup etti
Hollanda Ligi Eredivisie'nin 24. haftasında Twente evinde Willem II'yi ağırladı.
Maça iyi başlayan Twente, 27'de Lachman'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 42. dakikada sahneye çıkan Enes Ünal takımını soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle götürdü.
70'te Croux, Willem II adına farkı bire indirse de Twente maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Twente puanını 38'e yükseltirken, Willem II ise 29 puanda kaldı.
Öte yandan son 2 maçta da fileleri havalandıran Enes Ünal, ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:40
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 4
Yorum
bjk q7 nin olmaması daha iyi..disiplinsiz adamın teki..atibanın yarısı kadar çalışmaz ...tripler falan... yollanmalıydı hata yapıldı!!
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 12
Yorum
aslan bu yönetimden de bu topculardanada bir cacık olmaz hollandalılar bir bir dökülmeye başladı tarında hırvatları doldurursunuz tudor gider onla
- Gökhan Gönül Kartal'ı uçurdu
Toplam 2
Yorum
bjk 7enere gelsin!!
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