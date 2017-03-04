TFF'den Lens'e başsağlığı mesajı

Mesajda, "Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfred Lens'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Başta Lens ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.