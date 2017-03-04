TFF'den Lens'e başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), babası vefat eden Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens için başsağlığı mesajı paylaştı.
Mesajda, "Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfred Lens'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Başta Lens ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:45
- Sneijder depremi
Toplam 19
Yorum
trftr bu adamı satmazsanız başına buyruk hareketlerine devam eder, çünkü onu kontrol edebilecek bir yönetim yok ortada
- Kerim Frei tutunamadı
Toplam 10
Yorum
gitişine Babel gibi oyuncu buludğumuzu şükret bekle daha iyi oynayacak alışıyor daha sen babeli tanımadın
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 21
Yorum
uA beşiktaşı şampiyon yapmak için ellerinden geleni yaptılar bu sezon
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