 TFF'den Lens'e başsağlığı mesajı – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    TFF'den Lens'e başsağlığı mesajı

    TFF'den Lens'e başsağlığı mesajı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), babası vefat eden Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens için başsağlığı mesajı paylaştı.

    Mesajda, "Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfred Lens'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Başta Lens ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:45
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