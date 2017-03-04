Soyunma odasında gözaltı

Bir dönem Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Brezilyalı futbolcu Willamis de Souza Silva, vergi kaçırdığı gerekçesiyle maç öncesi soyunma odasında gözaltına alındı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, faal futbol hayatına ülkesinin amatör kulüplerinden Brasiliense'de devam eden 38 yaşındaki Souza, takımının Paracatu ile yapacağı maça gözaltına alındığı için çıkamadı.

Vergi kaçırdığı iddiasıyla maç öncesi soyunma odasında gözaltına alınan orta saha oyuncusunun, emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Fransa temsilcisi PSG formasını 2008 yılında giyen Silva, ülkesinde ise Sao Paulo, Gremio, Fluminense ve Cruzeiro gibi köklü takımlarda da oynamıştı.