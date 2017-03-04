Soyunma odasında gözaltı
Bir dönem Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı futbolcu Willamis de Souza Silva, vergi kaçırdığı gerekçesiyle ülkesinde gözaltına alındı.
Bir dönem Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Brezilyalı futbolcu Willamis de Souza Silva, vergi kaçırdığı gerekçesiyle maç öncesi soyunma odasında gözaltına alındı.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre, faal futbol hayatına ülkesinin amatör kulüplerinden Brasiliense'de devam eden 38 yaşındaki Souza, takımının Paracatu ile yapacağı maça gözaltına alındığı için çıkamadı.
Vergi kaçırdığı iddiasıyla maç öncesi soyunma odasında gözaltına alınan orta saha oyuncusunun, emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Fransa temsilcisi PSG formasını 2008 yılında giyen Silva, ülkesinde ise Sao Paulo, Gremio, Fluminense ve Cruzeiro gibi köklü takımlarda da oynamıştı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:55
- Jeremain Lens bombası
Toplam 30
Yorum
forzabjk Ne oldu tırstınız mı, önceden olsa formasını alırsınız derdiniz :)))))
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 29
Yorum
forzabjk Bizce de asıl derbi aranızda çünkü bize rakip olamazsınız :)))))
- Jeremain Lens bombası
Toplam 30
Yorum
karakartal tabi canım aziz çıkıp istesek q7'yi alırdık almadık deyince problem yok biz kiralık oyuncuya talip olunca gurursuz oluyoruz geç o işleri :)
Soyunma odasında gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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