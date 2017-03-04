Futbolun vergi cenneti Türkiye
Avrupa’nın önde gelen liglerinin vergi uygulamalarına baktığımızda Türkiye’deki futbol kulüpleri vergi konusunda oldukça avantajlı görünüyor. Avrupa’daki bir kulüp, bir futbolcu için Türkiye’dekinden iki katı fazla vergi ödüyor.
En fazla maliyet Fransa'da
Futbolculara ödenen vergi oranlarına baktığımızda en fazla vergiyi Fransız kulüpleri ödüyor. Türkiye'de yılda en az 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun kulübüne maliyeti 1 milyon 190 bin Euro. Almanya'da bu maliyet 1 milyon 900 bin Euro, Portekiz Ligi'nde 2 milyon 240 bin Euro, Fransa'da ise 2 milyon 740 bin Euro'ya kadar yükseliyor. Transferlere ödedikleri astronomik rakamlarla dikkat çeken ve vergi oranlarının düşük olduğu konuşulan Çin'de bile 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun maliyeti 1 milyon 780 bin Euro olarak ön plana çıkıyor.
Futbolcuların maliyetleri yükseldikçe vergiler de artıyor. Çin'de bir futbolcuya 5 milyon euro net kazanç önerilirken 4 milyon Euro da vergi ödeniyor. Fransa'da bir futbolcuya 5 milyon Euro ödenmesi halinde ise devlet tam 9 milyon 220 bin Euro vergi alıyor.
Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda Türk kulüplerinin Avrupa'daki rakiplerine oranla yabancı futbolcu transferinde çok avantajlı olduğu ortaya çıkıyor.
Yılda 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun yer aldığı ülkeye göre kulübüne maliyeti şöyle:
Türkiye: 1.19 milyon Euro
Çin: 1.78 milyon Euro
Almanya: 1.90 milyon Euro
İspanya: 1.91 milyon Euro
İtalya: 1.97 milyon Euro
Hollanda: 2.08 milyon Euro
İngiltere 2.12 milyon Euro
Portekiz: 2.46 milyon euro
Fransa: 2.74 milyon Euro
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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