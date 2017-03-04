 Futbolun vergi cenneti Türkiye – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Futbolun vergi cenneti Türkiye

    Futbolun vergi cenneti Türkiye

    Avrupa’nın önde gelen liglerinin vergi uygulamalarına baktığımızda Türkiye’deki futbol kulüpleri vergi konusunda oldukça avantajlı görünüyor. Avrupa’daki bir kulüp, bir futbolcu için Türkiye’dekinden iki katı fazla vergi ödüyor.

    KPMG Futbol Benchmark'ın araştırmasına göre Türkiye Ligi, Avrupa'nın önemli liglerinde ödenen vergi uygulamalarına göre oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Robin van Persie, Vesley Sneijder, Vincent Aboubakar, Fernando Muslera, Martin Skrtel ve Simon Kjaer gibi dünyaca ünlü yıldızlar Süper Lig'de top koşturuyor. Ancak Türk kulüpleri, bu futbolcular için Avrupa'daki kulüplere oranla çok mütevazı vergiler ödüyor.

    En fazla maliyet Fransa'da
    Futbolculara ödenen vergi oranlarına baktığımızda en fazla vergiyi Fransız kulüpleri ödüyor. Türkiye'de yılda en az 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun kulübüne maliyeti 1 milyon 190 bin Euro. Almanya'da bu maliyet 1 milyon 900 bin Euro, Portekiz Ligi'nde 2 milyon 240 bin Euro, Fransa'da ise 2 milyon 740 bin Euro'ya kadar yükseliyor. Transferlere ödedikleri astronomik rakamlarla dikkat çeken ve vergi oranlarının düşük olduğu konuşulan Çin'de bile 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun maliyeti 1 milyon 780 bin Euro olarak ön plana çıkıyor.

    Futbolcuların maliyetleri yükseldikçe vergiler de artıyor. Çin'de bir futbolcuya 5 milyon euro net kazanç önerilirken 4 milyon Euro da vergi ödeniyor. Fransa'da bir futbolcuya 5 milyon Euro ödenmesi halinde ise devlet tam 9 milyon 220 bin Euro vergi alıyor.

    Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda Türk kulüplerinin Avrupa'daki rakiplerine oranla yabancı futbolcu transferinde çok avantajlı olduğu ortaya çıkıyor.

    Yılda 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun yer aldığı ülkeye göre kulübüne maliyeti şöyle:

    Türkiye: 1.19 milyon Euro
    Çin: 1.78 milyon Euro
    Almanya: 1.90 milyon Euro
    İspanya: 1.91 milyon Euro
    İtalya: 1.97 milyon Euro
    Hollanda: 2.08 milyon Euro
    İngiltere 2.12 milyon Euro
    Portekiz: 2.46 milyon euro
    Fransa: 2.74 milyon Euro
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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