Colin Kazım: "İngiltere'de ırkçılık çok fazla"

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 30 yaşındaki oyuncu, İngiliz basınına verdiği demeçte, kendisini her zaman Türk hissettiğini aktardı.

Türk okuluna gittiğini, annesi ve anneannesi ile Türkçe konuştuğunu kaydeden Colin Kazım, "Her zaman kendimi Türk hissettim. Karayipler ve Türk ev ortamlarında yetiştim. Hiçbir zaman balık ve patates kızartması yiyerek büyümedim. Annem, Türk ve Hint yemekleri yaptı. Ailece İngiliz olmaktan oldukça uzaktık." ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye saygı duyduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu, "Anneme ve babama bir şey vermediler ama bize bir platform sundular. Bundan sonra da ebeveynlerim bu platformdan neler yapabileceklerine baktılar. İngiltere'de siyahi olmaktan çok Türk olduğum için ırkçılığa maruz kalıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Colin Kazım, Türkiye'de kendini kabul ettirmekle ilgili hiçbir zaman sorun yaşamadığını ve Türk Milli Takımı forması giydiğinde insanların kendisini çok sevdiğini kaydetti.

Kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu belirten milli futbolcu, "Farklı bir sevgiydi. Böyle bir ülke için oynamak sizi ağlatıyor." açıklamasını yaptı.

Anne ve babasının kendisine karşı sabırlı olduğunu paylaşan Colin Kazım, bu sayede hayatta başarıyı yakaladığını ancak birçok kuzeni ve arkadaşının ya hapiste bulunduğunu ya da hayatını kaybettiğini belirtti.

Aralarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı 13 takımda forma giyen Colin Kazım, milli takımda 37 maça çıktı. Hücum oyuncusu, Türkiye, Yunanistan ve İskoçya'da şampiyonluk sevinci yaşadı.