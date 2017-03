Yılmaz Vural'dan Terim'e gönderme

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim için, “Konuşurken can ciğer arkadaşın ama eleştirince bozuluyor. Sana bu ülke futbolunu ayağa kaldır demişler. Yapılan ilk işlerden biri, 14 tane yabancı serbestliği geldi” dedi.

Deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural, katıldığı bir radyo programında, Türkiye'nin dünya futbolundaki yeri, Fenerbahçe'nin son günlerde yaşadığı sert düşüş ve sosyal medyada bazı Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik takımın başına geçmesi ile ilgili beklentisine dair önemli açıklamalarda bulundu.



"Rakip küçültmeye bayılırız"

Avrupa maçlarında alınan kötü sonuçlar için Vural, "Futbol dokuz bilinmeyenli denklem değil. Kurallarıyla, prensipleriyle oynayan, koşan, herkesi yenebilir. Krasnodar çıktı, gereğini yaptı, kazandı, gitti. Biz rakip küçültmeye bayılırız. Bu işlerde çalışma önemli. Bunu anlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu



"Çin, çok yakın tarihte dünya futbolunda yer bulacak"

Yılmaz Vural, Çin'in futbola yaptığı yatırımın çok ciddi sonuçlar vereceğini belirterek, spor konusunda genç nüfusun yönlendirilmesinin ve eğitimin önemine değindi. Vural, Çin'in yakın tarihte dünya futbolunda yer alacağını söyledi.



"Dünya üzerinde 30 yıl çalışan antrenör yok"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ile ilgili sorulan soruya Vural, "İnternete girip bakın, dünya üzerinde 10 bin küsur antrenör içinden 30 sene çalışan antrenör sayısına! Hemen hemen yok. Ben 30 yıldan beri aralıksız çalışmışım. Advocaat da 94 yılında başlamış, 19 yıl çalışmış, 4 sene boşluğu var. Bu nasıl bir algıdır? Ülkenin kendi vatandaşına verdiği değer ile kendinden olmaya verdiği değer arasında önemli bir fark var" diye cevap verdi.



"Seyircinin görmek istediği, keyif alacağı bir takım oluşturabilirim"

Kendisine Fenerbahçe teknik direktörlüğü teklifi gelmesi halinde 'kaybolan seyirci geri gelir mi?' sorusuna deneyimli teknik adam, "Bu çok hassas bir konu. Şunu ben her zaman iddia ile söylüyorum: Onları mutlu edebilirim. Bir şov var orada. 50 bin kişi oraya gezmeye gelmiyor ki. Keyif istiyor, adrenalin istiyor. Ben şunu vaat edebilirim: Seyircinin görmek istediği, keyif alacağı bir takım oluşturabilirim" cevabını verdi.



"Can ciğer arkadaşın ama eleştirince bozuluyor"

Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğunun hatırlatması üzerine, Vural, "Konuşurken can ciğer arkadaşın ama eleştirince bozuluyor. Sana bu ülke futbolunu ayağa kaldır demişler. Yapılan ilk işlerden biri, 14 tane yabancı serbestliği geldi! Geçenlerde Gaziantepspor - Fenerbahçe maçını seyrediyorum, 9 tane yabancı oyuncu vardı. Gelecekte bu böyle devam ederse Türkiye'de Türk antrenörlüğü diye bir şey kalmayacak" dedi.