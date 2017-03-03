 Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    : 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum

    Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum

    , 16 Nisan’daki referandumda tercihini açıkladı. F.Bahçe’nin eski forveti, “Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Tabii ki ‘evet’ diyeceğim” dedi.

    Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Erzurumsporlu Mert Nobre, anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' oyu kullanacağını açıkladı. , kendisini 'yüzde 80 Türk, yüzde 20 Brezilyalı' olarak tanımlayarak söze başladı. Nobre, şöyle devam etti: "Adım Mert. Türk vatandaşıyım ve 16 Nisan'da oy kullanacağım. 'Evet mi, Hayır mı?' sorusunun cevabı bende kalsın demiyorum, başkanlık sistemine tabii ki 'Evet' diyorum.

    GÜÇLÜ YÖNETİM
    Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Başkanlık, siyasi istikrar, hızlı kalkınma, güçlü hükümet, güçlü yönetim, birlik ve uzlaşma demek. Buna niye 'Hayır' diyeyim ki? Tabii ki 'Evet' diyeceğim."
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:27
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