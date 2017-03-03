Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Nobre, 16 Nisan’daki referandumda tercihini açıkladı. F.Bahçe’nin eski forveti, “Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Tabii ki ‘evet’ diyeceğim” dedi.
Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Erzurumsporlu Mert Nobre, anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' oyu kullanacağını açıkladı. Nobre, kendisini 'yüzde 80 Türk, yüzde 20 Brezilyalı' olarak tanımlayarak söze başladı. Nobre, şöyle devam etti: "Adım Mert. Türk vatandaşıyım ve 16 Nisan'da oy kullanacağım. 'Evet mi, Hayır mı?' sorusunun cevabı bende kalsın demiyorum, başkanlık sistemine tabii ki 'Evet' diyorum.
GÜÇLÜ YÖNETİM
Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Başkanlık, siyasi istikrar, hızlı kalkınma, güçlü hükümet, güçlü yönetim, birlik ve uzlaşma demek. Buna niye 'Hayır' diyeyim ki? Tabii ki 'Evet' diyeceğim."
GÜÇLÜ YÖNETİM
Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Başkanlık, siyasi istikrar, hızlı kalkınma, güçlü hükümet, güçlü yönetim, birlik ve uzlaşma demek. Buna niye 'Hayır' diyeyim ki? Tabii ki 'Evet' diyeceğim."
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
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Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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