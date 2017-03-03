 Her şey 2024 için – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Her şey 2024 için

    Her şey 2024 için

    ’e talip olan Türkiye, dün resmi başvuruda bulundu. Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da, “Hiçbir eksiği olmayan bir ülkeyiz. Hatta fazlamız var. Geçmişe göre daha şanslıyız” dedi.

    Geçtiğimiz ay Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında 2024 Avrupa Şampiyonası'na talip olduğunu açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün resmi başvuruyu yaptı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, ev sahipliği için resmi başvuru dosyasını UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e teslim etti.

    UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'ndeki başvuru sırasında Demirören'le birlikte başkanvekili Servet Yardımcı, yöneticiler Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı. Adaylığı değerlendiren Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise şunları söyledi: "UEFA'nın ortaya koyduğu kriterler konusunda hiçbir eksiği olmayan bir ülkeyiz. Hatta fazlamız var. Ülkemiz artık bu konularda fersah fersah önde. Bu yüzden çok umutluyuz. Geçmişe göre daha şanslıyız. "
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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