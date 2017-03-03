Futbolun vergi cenneti Türkiye
Avrupa’nın önde gelen liglerinin vergi uygulamalarına baktığımızda Türkiye’deki futbol kulüpleri vergi konusunda oldukça avantajlı görünüyor. Avrupa’daki bir kulüp, bir futbolcu için Türkiye’dekinden iki katı fazla vergi ödüyor.
En fazla maliyet Fransa'da
Futbolculara ödenen vergi oranlarına baktığımızda en fazla vergiyi Fransız kulüpleri ödüyor. Türkiye'de yılda en az 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun kulübüne maliyeti 1 milyon 190 bin Euro. Almanya'da bu maliyet 1 milyon 900 bin Euro, Portekiz Ligi'nde 2 milyon 240 bin Euro, Fransa'da ise 2 milyon 740 bin Euro'ya kadar yükseliyor. Transferlere ödedikleri astronomik rakamlarla dikkat çeken ve vergi oranlarının düşük olduğu konuşulan Çin'de bile 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun maliyeti 1 milyon 780 bin Euro olarak ön plana çıkıyor.
Futbolcuların maliyetleri yükseldikçe vergiler de artıyor. Çin'de bir futbolcuya 5 milyon euro net kazanç önerilirken 4 milyon Euro da vergi ödeniyor. Fransa'da bir futbolcuya 5 milyon Euro ödenmesi halinde ise devlet tam 9 milyon 220 bin Euro vergi alıyor.
Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda Türk kulüplerinin Avrupa'daki rakiplerine oranla yabancı futbolcu transferinde çok avantajlı olduğu ortaya çıkıyor.
Yılda 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun yer aldığı ülkeye göre kulübüne maliyeti şöyle:
Türkiye: 1.19 milyon Euro
Çin: 1.78 milyon Euro
Almanya: 1.90 milyon Euro
İspanya: 1.91 milyon Euro
İtalya: 1.97 milyon Euro
Hollanda: 2.08 milyon Euro
İngiltere 2.12 milyon Euro
Portekiz: 2.46 milyon euro
Fransa: 2.74 milyon Euro
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:10
- Ballon d’Or benim olmalıydı
Toplam 5
Yorum
karakartal arkadaş senin zamanında brezilyalı ronaldolar figolar zidanelar vardı nereye ballon doru alıyosun tamam iyi topçuydun ama abartma :D
- Usta doğruladı
Toplam 4
Yorum
KEMAL 2.sınıf futbolcular cenneti Trabzon'um oldu. Bu futbolcularla mı şampiyon olacağız?
- Keskin Brezilya’da
Toplam 8
Yorum
ARSENAL Thiago Maia. MÜTHİŞ BİR OFANSİF ÖNLİBERO OĞUZHAN SENE SONU SATILCAKSA KESİNLİKLE O ALINMALI AMA BÜYÜK KLUPLER KAPMASSA TABİ
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