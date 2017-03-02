TFF resmi başvuruyu yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), EURO 2024 ev sahipliği için resmi adaylık başvurusunu yaptı.
EURO 2024 adaylığı için resmi başvuru sırasında, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:25
- ''Sorun yaşım değil...''
Toplam 12
Yorum
ozan snijder podolskiyi fikret baskan alabilir aslında tahminim 2milyon euro verebiliriz ama seneye maaşlarını gs odemesı sartı ile tabiki
- ''Sorun yaşım değil...''
Toplam 12
Yorum
yeter miladı doldu artık 10 numara yok aga kesici bi önlibero önüne iki tane çift yönlü oynayan ortasaha zımba gibi takım aldığı para 19 trilyon hala naz niyaz
- Rodallega şaşırmış
Toplam 1
Yorum
CDTRF Burası TS...burada beklenti her zaman en üsttür. Net.
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