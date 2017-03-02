TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), EURO 2024 ev sahipliği için resmi adaylık başvurusunu yaptı.
EURO 2024 adaylığı için resmi başvuru sırasında, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:47
- Galatasaray'dan Podolski açıklaması
Toplam 6
Yorum
SEKOLEYTE ADAM 32 YAŞINA GELMİŞ KALSA NE OLUR ... HERKES FUTBOLU TURKIYE DE BIRAKIYOR .KULUPLERINHALI ORTADA ... PARA GELDI EN AZINDAN ...
- Akhisar avantajı kaptı
Toplam 39
Yorum
MK ŞIK GOLLERİ İPTAL EDENLER ! SAHALARDA SEYİRCİ BULAMIYORSUNUZ NİYE? SİZDE ÇIKMIŞ GOL DEĞİL DİYORSUNUZ .BU SAHALARIN BOŞLUĞU SİZİN ESERİNİ
- ''CAS kupamızı bize verecek''
Toplam 12
Yorum
Malatyalı Uzaklardan bir şuuuttt! Farklı şekilde auta gidiyor...
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