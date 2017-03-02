TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), EURO 2024 ev sahipliği için resmi adaylık başvurusunu yaptı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, EURO 2024 ev sahipliği için resmi başvuru dosyasını UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki idari merkezinde teslim etti.



EURO 2024 adaylığı için resmi başvuru sırasında, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da hazır bulundu.