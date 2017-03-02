EURO 2024 için iddiamız arttı
EURO 2024 Futbol Şampiyonası'na adaylığını açıklayan Türkiye, ev sahipliği için iddialı duruma geldi.
Euro 2024'ü düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapması beklenen İskandinav ülkeleri; Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç'ten oluşan dört ülke söz konusu projeden vazgeçtiklerini duyurdu. EURO-2016'nın ev sahipliğini bir oyla kaybeden Türkiye, EURO-2020 ev sahipliğinden organizasyonun tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
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SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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