 EURO 2024 için iddiamız arttı – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    için iddiamız arttı

    EURO 2024 için iddiamız arttı

    Futbol Şampiyonası'na adaylığını açıklayan Türkiye, ev sahipliği için iddialı duruma geldi.

    'ü düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapması beklenen İskandinav ülkeleri; Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç'ten oluşan dört ülke söz konusu projeden vazgeçtiklerini duyurdu. EURO-2016'nın ev sahipliğini bir oyla kaybeden Türkiye, EURO-2020 ev sahipliğinden organizasyonun tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
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