 388 milyon euro – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    388 milyon euro

    388 milyon euro

    Kış transfer döneminin sona erdiği Çin’de kulüpler transfere toplam 388 milyon euro harcayıp Avrupa’nın 5 büyük ligini geride bıraktı. En çok ödenen isim oldu, en çok maaş Tevez’e verildi.

    Kış transfer döneminin kapandığı Çin Süper Ligi, yabancı yıldız futbolcuları bünyesine katan futbol takımları arasında kıyasıya rekabete sahne olacak. Kış transfer döneminde 388 milyon euro harcama yapan Çin takımları, Avrupa'da 250 milyon euro'yla transfere en fazla para yatıran İngiliz ekiplerini geride bırakarak, bu alanda zirvede yer aldı. Çinli futbol takımları, 2017 ara transfer döneminde Chelsea'den Oscar'ı 60 milyon euro, Zenit'ten Witsel'i 20 milyon euro, Villarreal'den Pato'yu 18 milyon euro bonservis bedelleriyle kadrosuna katarken, Carlos Tevez'i ise 38 milyon euro yıllık maaş ödeyerek transfer etti.

    4'TEN 3'E DÜŞÜRMÜŞLERDİ
    , ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu olurken, ise dünyanın en fazla maaş alan oyuncusu olarak dikkati çekti. 'nde ilk maç 3 Mart'ta oynanacak. Çin Futbol Federasyonu, ülkede futbol kulüplerinin rasyonel olmayan ödemeler yapmasının önüne geçmek için ilk 11'de oynayan yabancı oyuncu kotasını 4'ten 3'e düşürdü.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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