 TFF'den UEFA ve küme düşürme iddiasına yanıt – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    'den ve küme düşürme iddiasına yanıt

    TFF'den UEFA ve küme düşürme iddiasına yanıt

    Türkiye Futbol Federasyonu, dün gündeme getirilen, 'nın; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in küme düşürülmesini isteyeceği şeklindeki haberlerle ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

    İşte 'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama:

    "Bazı internet sitelerinde, "TFF ile arasında bazı kulüplerimizi ilgilendiren bir toplantı yapıldığı ve bu toplantı sonunda UEFA'nın bazı kulüplerimiz için birtakım yaptırım taleplerinde bulunduğu" yönünde tamamen gerçek dışı haberler yayınlanmıştır.

    İlgili haberlerde iddia edilen türde bir toplantı veya görüşme kesinlikle yapılmamıştır.

    Bu tür gerçek dışı haber yayınlayan kaynakların Türk futbolunu karıştırmak gibi bir amaca hizmet etmekten öte aynı zamanda toplum içine nifak sokarak bir ihanet içinde bulunduklarının da anlaşılması ve bu odaklara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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