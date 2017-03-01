TFF'den küme düşürme iddiasına yanıt
Türkiye Futbol Federasyonu, dün gündeme getirilen, UEFA'nın; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in küme düşürülmesini isteyeceği şeklindeki haberlerle ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.
"Bazı internet sitelerinde, "TFF ile UEFA arasında bazı kulüplerimizi ilgilendiren bir toplantı yapıldığı ve bu toplantı sonunda UEFA'nın bazı kulüplerimiz için birtakım yaptırım taleplerinde bulunduğu" yönünde tamamen gerçek dışı haberler yayınlanmıştır.
İlgili haberlerde iddia edilen türde bir toplantı veya görüşme kesinlikle yapılmamıştır.
Bu tür gerçek dışı haber yayınlayan kaynakların Türk futbolunu karıştırmak gibi bir amaca hizmet etmekten öte aynı zamanda toplum içine nifak sokarak bir ihanet içinde bulunduklarının da anlaşılması ve bu odaklara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:11
- Esteban masaya
Toplam 5
Yorum
Ercan Bence olsada olur olmasada çok önemli bir kaleci değil
- Yunanlılar başvurdu, UEFA kabul etti!
Toplam 2
Yorum
nirvana Çok saçma . Bjk ve Olimpiakos kardeş kulüp sayılırlar . Dış tahrik olmaz ise dostça geçerdi maçlar . Fb ve Gs taraftarları daha tehlikeli .
- Antrenman bugün
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN ANTRAMAN YAPIYORLAR NASIL OLSA YENILIYORLAR YIPRANMAIN COCUKLAR BAKIN REIZ SABRI OK GURUR DUYUORMUS OYNADIGI ICIN
TFF'den küme düşürme iddiasına yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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