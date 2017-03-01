Türkiye Futbol Federasyonu heyeti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etmek için İsviçre'ye gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına yönelik başvuru dosyasını UEFA yetkililerine vermek için İsviçre'nin Nyon kentine gitti.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve genel sekreter Kadir Kardaş'tan oluşan heyet, başvuru dosyasını 2 Mart Perşembe günü yetkililere teslim edecek. Şampiyonaya ev sahipliği yapmak için aday olan ülkelerin başvuru dosyalarını teslim tarihi, 3 Mart Cuma günü sona erecek. Organizasyona aday olan ülkelerden Almanya da başvuru dosyasını tamamlayarak UEFA yetkililerine verdi.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
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Toplam 34
Yorum
YETENEKSİZ YÖNETİM HERKESE 4-5 MİLYON BONSERVİS BEDELİ, HAK ETMEYENE YÜKSEK MAAŞ, GALATASARAYIN MALI DENİZ YEMEYEN ............
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Toplam 52
Yorum
hesap ortada volkan demirel 40 yaşına kadar fenerdeymiş..demek aziz beyin bir 5 yılı daha var..
- “İbra edilmemek gibi bir endişemiz yok”
Toplam 8
Yorum
HAKAN CAVANDANIN JOSUE NİN VE FUTBOLCULARA VERDİĞİN YÜKSEK ÜCRET VE BONSERVİS PARALARINI CEBİNDEN VERECEKSİN.NAZİFOĞLU SENDE GİT.İSTENMİYORSUNUZ.
TFF, Euro 2024 için İsviçre'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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