 TFF, Euro 2024 için İsviçre'de – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    , için İsviçre'de

    TFF, Euro 2024 için İsviçre'de

    heyeti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etmek için İsviçre'ye gitti.

    () heyeti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası () adaylığına yönelik başvuru dosyasını UEFA yetkililerine vermek için İsviçre'nin Nyon kentine gitti.

    TFF Başkanı , 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve genel sekreter Kadir Kardaş'tan oluşan heyet, başvuru dosyasını 2 Mart Perşembe günü yetkililere teslim edecek. Şampiyonaya ev sahipliği yapmak için aday olan ülkelerin başvuru dosyalarını teslim tarihi, 3 Mart Cuma günü sona erecek. Organizasyona aday olan ülkelerden Almanya da başvuru dosyasını tamamlayarak UEFA yetkililerine verdi.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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