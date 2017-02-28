TFF'den UEFA ve küme düşürme iddiasına yanıt
Türkiye Futbol Federasyonu, dün gündeme getirilen, UEFA'nın; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in küme düşürülmesini isteyeceği şeklindeki haberlerle ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.
"Bazı internet sitelerinde, "TFF ile UEFA arasında bazı kulüplerimizi ilgilendiren bir toplantı yapıldığı ve bu toplantı sonunda UEFA'nın bazı kulüplerimiz için birtakım yaptırım taleplerinde bulunduğu" yönünde tamamen gerçek dışı haberler yayınlanmıştır.
İlgili haberlerde iddia edilen türde bir toplantı veya görüşme kesinlikle yapılmamıştır.
Bu tür gerçek dışı haber yayınlayan kaynakların Türk futbolunu karıştırmak gibi bir amaca hizmet etmekten öte aynı zamanda toplum içine nifak sokarak bir ihanet içinde bulunduklarının da anlaşılması ve bu odaklara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 17:46
- Beşiktaş'a iki iyi haber
Toplam 2
Yorum
44istanbul Su anki kadroda birde formda Demba Ba, Caner ve Ersani düsünün!!!! Bu takim ruhuyla yedeklerle bile sampiyon oluruz! Sagol Senol hoca, büyüksün!!!
- Harikasınız
Toplam 25
Yorum
:D biz o liverpool bize tekrar cıksın diye dua edersken siz tekrar cıksında görün dediniz ama bjk elemesinide bildi peki siz neler yapıyorsunuz
- UEFA'dan Beşiktaş paylaşımı
Toplam 44
Yorum
AVRUPA UEFA DÜZGÜN Bİ KLÜP HER ZAMAN SAYGI GÖRÜR VE SEVİLİR uefa ta başından beri beşiktaş'a olan ilgisini hep gösterdi :D O DEĞİLDE GS CAPSLERİ FENA :D
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