Olympiakos, 36 sene sonra kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'u eledikten sonra bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Olympiakos, ligde üç sezon sonra üst üste iki maç kaybetti.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda en yakın takipçisi Panionios'u ağırlayan Paulo Bento'nun öğrencileri henüz 1. dakikada Giorgos Masouras'ın golüyle geriye düştü. Maça adete 1-0 yenik başlayan Pire ekibi, kalan dakikalarda aradığı golü bulamayınca sahadan yenik ayrıldı ve üç sezon sonra ligde art artda iki maç kaybetti.

Panionios'a 36 yıl sonra iç sahada kaybeden Olympiakos 51 puanda kalırken, ligin sürpriz ekibi Panionios 44 puana yükselerek liderle arasındaki puan farkını yediye indirdi ve ikinci sıradaki yerini perçinledi.