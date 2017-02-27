Olympiakos, 36 sene sonra kaybetti
Yunanistan Süper Lig'in 22. haftasında en yakın takipçisi Panionios'u konuk eden Olympiakos, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'u eledikten sonra bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Olympiakos, ligde üç sezon sonra üst üste iki maç kaybetti.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda en yakın takipçisi Panionios'u ağırlayan Paulo Bento'nun öğrencileri henüz 1. dakikada Giorgos Masouras'ın golüyle geriye düştü. Maça adete 1-0 yenik başlayan Pire ekibi, kalan dakikalarda aradığı golü bulamayınca sahadan yenik ayrıldı ve üç sezon sonra ligde art artda iki maç kaybetti.
Panionios'a 36 yıl sonra iç sahada kaybeden Olympiakos 51 puanda kalırken, ligin sürpriz ekibi Panionios 44 puana yükselerek liderle arasındaki puan farkını yediye indirdi ve ikinci sıradaki yerini perçinledi.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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