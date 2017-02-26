Olympiakos, 36 sene sonra kaybetti
Yunanistan Süper Lig'in 22. haftasında en yakın takipçisi Panionios'u konuk eden Olympiakos, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'u eledikten sonra bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Olympiakos, ligde üç sezon sonra üst üste iki maç kaybetti.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda en yakın takipçisi Panionios'u ağırlayan Paulo Bento'nun öğrencileri henüz 1. dakikada Giorgos Masouras'ın golüyle geriye düştü. Maça adete 1-0 yenik başlayan Pire ekibi, kalan dakikalarda aradığı golü bulamayınca sahadan yenik ayrıldı ve üç sezon sonra ligde art artda iki maç kaybetti.
Panionios'a 36 yıl sonra iç sahada kaybeden Olympiakos 51 puanda kalırken, ligin sürpriz ekibi Panionios 44 puana yükselerek liderle arasındaki puan farkını yediye indirdi ve ikinci sıradaki yerini perçinledi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:46
- Voleybolda derbi günü
Toplam 1
Yorum
pastırmacı Galata voleybolda ,basketbolda yenildi demek ki futbolda yenecek.
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 7
Yorum
kovun gitsin bu advo bir sinsilik peşinde gibime geliyor bence fbyi hiç sevmiyor daha fazla zarar vermeden kovulması kulübün yararına.
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 7
Yorum
bye bye advo advodan fbye fayda yok.yeni hocayı getirin gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlasınki ligi takımı tanımıyordum hikayesi dinlemeyelim
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