Twente, Enes'in golüyle bir puan aldı
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 24. haftasında ADO Den Haag'a konuk olan Twente, milli futbolcu Enes Ünal'ın gol attığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Den Haag kentindeki Kyocera Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 12. dakikada Ruben Schaken'in attığı golle 1-0 öne geçti. Twente, 25. dakikada Enes Ünal'ın kaydettiği golle 1-1'i yakaladı. Maç bu skorla sona erdi.
Milli futbolcu, müsabakada 90 dakika görev yaptı.
Eredivisie'de 6 haftanın ardından gol atan 19 yaşındaki Enes Ünal, bu sezon Twente formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 23. maçında 12. golünü kaydetti.
Bu sonuçla Twente puanını 35'e çıkardı. Ligin son sırasında yer alan ADO Den Haag ise puanını 18'e yükseltti.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:34
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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