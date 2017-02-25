 Twente, Enes'in golüyle bir puan aldı – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Twente, Enes'in golüyle bir puan aldı

    Twente, Enes'in golüyle bir puan aldı

    Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 24. haftasında ADO Den Haag'a konuk olan Twente, milli futbolcu Enes Ünal'ın gol attığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

    Den Haag kentindeki Kyocera Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 12. dakikada Ruben Schaken'in attığı golle 1-0 öne geçti. Twente, 25. dakikada Enes Ünal'ın kaydettiği golle 1-1'i yakaladı. Maç bu skorla sona erdi.

    Milli futbolcu, müsabakada 90 dakika görev yaptı.

    Eredivisie'de 6 haftanın ardından gol atan 19 yaşındaki Enes Ünal, bu sezon Twente formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 23. maçında 12. golünü kaydetti.

    Bu sonuçla Twente puanını 35'e çıkardı. Ligin son sırasında yer alan ADO Den Haag ise puanını 18'e yükseltti.

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:34
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