"Savcılığa başvuracağız"
Olaylı Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında savcılık, "Hakemin suç teşkil eden kasıtlı bir davranışının olmadığını" belirterek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti.
Ancak İstanbul Barosu avukatlarından Ortak Değer Trabzon Platformu Başkanı Osman Erusta, savcılığın takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirterek, kararın mevzuata ve hakkaniyete uygun gerekçelerle olmadığını, deliller tamamen değerlendirilmeden eksik incelemeyle takipsizlik kararı verildiğini düşünüyorum demişti.
Bu açıklamaların ardından Deniz Ateş Bitnel'in Avukatı Mert Yaşar, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Asılsız suç duyurusunda bulunanlar hakkında iftira sebebiyle savcılığa başvuracağız'' dedi.
Bitnel'in Avukatı Mert Yaşar şu açıklamalarda bulundu: ''Bu karar, Türk sporu için milat niteliğindedir. Kimse elinde somut kanıtlar olmadan hakemleri şike yapmakla, bahis çetesi üyesi olmakla suçlayamaz. Kimse kusurlarını hakemleri taraftarlara kurban ederek saklayamaz. Asılsız suç duyurusunda bulunanlar hakkında iftira sebebiyle savcılığa başvuracağız. Müvekkilim söz konusu maçtan sonra, bir senedir ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Eşi mobbinge maruz kalmıştır. Çocukları taraftar terörüne şahit olmuştur. Unutmayalım o maçın sembolü olan futbolcu Salih Dursun, müvekkilimden kamuoyu önünde özür dilemiştir. Müvekkilime ve ailesine büyük zararlar veren diğer kişi ve kurumların da artık adil davranmaları gereken zaman gelmiştir.''
Bu açıklamaların ardından Deniz Ateş Bitnel'in Avukatı Mert Yaşar, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Asılsız suç duyurusunda bulunanlar hakkında iftira sebebiyle savcılığa başvuracağız'' dedi.
Bitnel'in Avukatı Mert Yaşar şu açıklamalarda bulundu: ''Bu karar, Türk sporu için milat niteliğindedir. Kimse elinde somut kanıtlar olmadan hakemleri şike yapmakla, bahis çetesi üyesi olmakla suçlayamaz. Kimse kusurlarını hakemleri taraftarlara kurban ederek saklayamaz. Asılsız suç duyurusunda bulunanlar hakkında iftira sebebiyle savcılığa başvuracağız. Müvekkilim söz konusu maçtan sonra, bir senedir ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Eşi mobbinge maruz kalmıştır. Çocukları taraftar terörüne şahit olmuştur. Unutmayalım o maçın sembolü olan futbolcu Salih Dursun, müvekkilimden kamuoyu önünde özür dilemiştir. Müvekkilime ve ailesine büyük zararlar veren diğer kişi ve kurumların da artık adil davranmaları gereken zaman gelmiştir.''
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Vural’ı getirelim!
Toplam 27
Yorum
Alex --- Aykut savunma futbolu ile feneri allak bullak etti..unuttunuz mu.
- "Kupayı alabilirler"
Toplam 8
Yorum
HCK / BJK HAPOEL TÜRKİYEDE İLK 5'E HER ZAMAN GİRER. TEMİZ VE AZİMLİ OYNADILAR BİZDEN İYİLERDİ... İYİ NİYETLERİ VE CENTİLMENLİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER..
- Bitirim ikili
Toplam 4
Yorum
GÖZÜ KAPALI GÖZÜ KAPALI GOL ATIYOR. ŞİMŞEK GİBİ ÇAKTI TOPA. BAŞKASI OLSA ATANA KADAR KALECİ KALEYİ KAPATIRDI. ÖYLE Bİ VURDU Kİ KİMSE TOPU GÖREMEDİ.
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