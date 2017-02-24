''Hesap verecekler!''
Spor Bakanı Kılıç, 'Şikede kumpas' davasında FETÖ'ye bedel ödeteceklerini vurguladı: Ülkemizin spor anlamındaki imajına zarar verenler tabii ki bedelini ödeyecek. 15 Temmuz'da nasıl ülkesine ihanet edenler varsa, o yapının içerisinde yer alıp da onun başını çektilerse, bunlar da aynı şekilde bu hi anetlerin hesabını yargı önünde verecekler.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bir televizyon kanalında spor gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Kılıç, İstanbul'da görülmeye başlanan 'Futbolda Şike Kumpası Davası'na ilişkin FETÖ'ye bunun bedelini ödeteceklerinin sözünü verdi.
Kılıç, "Türk sporuna nasıl bir zarar verdiği noktasında değerlendirme yapmamız gerekirse; tabii ki 'hiçbir etkisi olmadı' dersek doğru olmaz. Ülkemizin spor özellikle futbol anlamındaki imajına baktığımız zaman, zarar vermek isteyenler bunun hesabını verecekler. 15 Temmuz gecesi nasıl ülkesine ihanet edenler varsa, o yapının içerisinde yer alıp da onun başını çektilerse bunlar da aynı şekilde bu ihanetlerin hesabını yargı önünde verecekler" diye kararlı bir tavır sergiledi.
'HER AÇIDAN ÜZERİNE GİDİYORUZ'
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 3 Temmuz sürecinde F.Bahçe'ye kurulan şikede FETÖ kumpasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatları doğrultusunda şüphe bırakmaksızın hain teröristlerin üzerine gidildiğinin altını çizip şunları söyledi: "Bunların uzantılarının spor camiasının belli bölümlerine de uzanmaya çalışmış olmaları mümkündür. Ama olayın temeli FETÖ ile topyekün mücadeledir. Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra bu terörist yapı ile mücadele içerisinde her şey açığa çıkarıldı. Ama 15 Temmuz'dan sonra daha fazla açığa çıkan şeyler oldu. Bir terör örgütü yapılanması içerisinde ülkesine karşı ihanetlerden söz ediyoruz. Dolayısıyla FETÖ ile topyekün mücadelede bunu değerlendirip, her açıdan üzerine gitmemiz gerekiyor."
EURO 2024'ÜN EN BÜYÜK ADAYIYIZ
Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı için derecelendirme kuruluşlarının karalama kampanyası yaptığı hatırlatılan Bakan Kılıç EYOF 2017 Erzurum örneğini verdi. Kılıç, "Mutlaka ülkelerini karalamak için bir ihanetin içerisinde olduklarını biliyoruz. Çünkü bunlar ülkesine ihanet eden hainler. Gidip herkesten Türkiye aleyhine konuşan işte biz bu yüzden diyoruz, bunlar hain. EYOF 2017 Erzurum ile ilgili Türkiye'de yapılmaması için çok mücadele edildi. Spor camiasının içerisinde bu organizasyonun Türkiye'de yapılmamasını isteyenler oldu. Güvenlik bahane edildi ama gördüğünüz üzere en başarılı şekilde bu organizasyonu yaptık. Onun için EURO 2024'ün en büyük adayı biziz" ifadelerini kullandı.
ORGANİZASYONLARDA SEÇİCİYİZ
Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da düzenlenecek 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın önemine de değindi. Spor Bakanı, "Daha önce gelmeyeceğini beyan eden bazı ülkeler bu haftaki toplantı sonunda gelme kararı aldılar. Şu anda 73 ülke, 5 bini aşkın sporcu katılacak. Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük organizasyon olacak. Diyorlar ya; 'Türkiye artık eskisi kadar organizasyon almıyor' diye. Alıyoruz da seçici olarak alıyoruz" bilgisini verdi. Kılıç, EYOF için ise, "EYOF 2019'da yapacağımız organizasyondu. Bosna yetiştiremeyince destek istedi, biz de yaptık. Yani 4 yıl hazırlık süresi olan organizasyonu 2 yıldan az sürede yaptık" dedi.
Kılıç, "Türk sporuna nasıl bir zarar verdiği noktasında değerlendirme yapmamız gerekirse; tabii ki 'hiçbir etkisi olmadı' dersek doğru olmaz. Ülkemizin spor özellikle futbol anlamındaki imajına baktığımız zaman, zarar vermek isteyenler bunun hesabını verecekler. 15 Temmuz gecesi nasıl ülkesine ihanet edenler varsa, o yapının içerisinde yer alıp da onun başını çektilerse bunlar da aynı şekilde bu ihanetlerin hesabını yargı önünde verecekler" diye kararlı bir tavır sergiledi.
'HER AÇIDAN ÜZERİNE GİDİYORUZ'
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 3 Temmuz sürecinde F.Bahçe'ye kurulan şikede FETÖ kumpasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatları doğrultusunda şüphe bırakmaksızın hain teröristlerin üzerine gidildiğinin altını çizip şunları söyledi: "Bunların uzantılarının spor camiasının belli bölümlerine de uzanmaya çalışmış olmaları mümkündür. Ama olayın temeli FETÖ ile topyekün mücadeledir. Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra bu terörist yapı ile mücadele içerisinde her şey açığa çıkarıldı. Ama 15 Temmuz'dan sonra daha fazla açığa çıkan şeyler oldu. Bir terör örgütü yapılanması içerisinde ülkesine karşı ihanetlerden söz ediyoruz. Dolayısıyla FETÖ ile topyekün mücadelede bunu değerlendirip, her açıdan üzerine gitmemiz gerekiyor."
EURO 2024'ÜN EN BÜYÜK ADAYIYIZ
Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı için derecelendirme kuruluşlarının karalama kampanyası yaptığı hatırlatılan Bakan Kılıç EYOF 2017 Erzurum örneğini verdi. Kılıç, "Mutlaka ülkelerini karalamak için bir ihanetin içerisinde olduklarını biliyoruz. Çünkü bunlar ülkesine ihanet eden hainler. Gidip herkesten Türkiye aleyhine konuşan işte biz bu yüzden diyoruz, bunlar hain. EYOF 2017 Erzurum ile ilgili Türkiye'de yapılmaması için çok mücadele edildi. Spor camiasının içerisinde bu organizasyonun Türkiye'de yapılmamasını isteyenler oldu. Güvenlik bahane edildi ama gördüğünüz üzere en başarılı şekilde bu organizasyonu yaptık. Onun için EURO 2024'ün en büyük adayı biziz" ifadelerini kullandı.
ORGANİZASYONLARDA SEÇİCİYİZ
Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da düzenlenecek 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın önemine de değindi. Spor Bakanı, "Daha önce gelmeyeceğini beyan eden bazı ülkeler bu haftaki toplantı sonunda gelme kararı aldılar. Şu anda 73 ülke, 5 bini aşkın sporcu katılacak. Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük organizasyon olacak. Diyorlar ya; 'Türkiye artık eskisi kadar organizasyon almıyor' diye. Alıyoruz da seçici olarak alıyoruz" bilgisini verdi. Kılıç, EYOF için ise, "EYOF 2019'da yapacağımız organizasyondu. Bosna yetiştiremeyince destek istedi, biz de yaptık. Yani 4 yıl hazırlık süresi olan organizasyonu 2 yıldan az sürede yaptık" dedi.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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