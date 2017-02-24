 Amatör maçta olay – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Amatör maçta olay

    Amatör maçta olay
    Adana 2. Amatör Küme takımlarından Kozan Esnafspor ile Güney Adanaspor arasında oynanan karşılaşmada kadın hakem Derya Kaplan bir pozisyonda kırmızı kart göstermesi ile futbolcular tekme tokat birbirine girdi. Kozan Esnafspor'dan 8 futbolcu ile Güney Adanaspor'dan 7 futbolcu kırmızı kart görünce hakem Kaplan maçı tatil etti. Hakem ve futbolcular polis eşliğinde şehirden ayrıldılar.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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