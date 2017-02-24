Amatör maçta olay
Adana 2. Amatör Küme takımlarından Kozan Esnafspor ile Güney Adanaspor arasında oynanan karşılaşmada kadın hakem Derya Kaplan bir pozisyonda kırmızı kart göstermesi ile futbolcular tekme tokat birbirine girdi. Kozan Esnafspor'dan 8 futbolcu ile Güney Adanaspor'dan 7 futbolcu kırmızı kart görünce hakem Kaplan maçı tatil etti. Hakem ve futbolcular polis eşliğinde şehirden ayrıldılar.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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