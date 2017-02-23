UEFA Bölgeler Kupası Finalleri İstanbul'da
UEFA'nın amatör futbol bazındaki tek organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek.
Avrupa'da yer alan en iyi 8 amatör futbol takımının mücadele edeceği UEFA Bölgeler Kupası Finalleri İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, 1-9 Temmuz tarihlerinde 10. kez organize edilecek turnuvaya TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı ve Yusuf Ziya Öniş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.
UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi temsilen İstanbul Bölge Karması'nın yanı sıra, Castilla ve Leon (İspanya), Ingulec, Kirovograd Bölgesi (Ukrayna), Güney Bölgesi (Rusya), Lizbon (Portekiz), Olomouc Bölgesi (Çekya), 2. Bölge (İrlanda Cumhuriyeti) ve Zagreb (Hırvatistan) takımları mücadele edecek.
2016-2017 UEFA Bölgeler Kupası Finalleri kura çekimi 2 Mart Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:12
- 25 milyonun ciğeri yanıyor
Toplam 38
Yorum
22FB Özel sektörde işçi olarak çalışsaydınız, bu performansla kapıya konulursunuz. İşini doğru yapmayanın saygınlığı da olmaz
- 'İkincilik başarıdır'
Toplam 40
Yorum
MRT BU FUTBOLLA BU İSTEKSİZLİKLE 5.Cİ OLSAN BİLE BAŞARIDIR SUÇ SENDE BAŞKANDA BEN OLSAM BUGÜN KOVARIM !! GERÇİ İLK BIRAKMASI GEREKEN BAŞKANDIR
- Volkan Demirel 1,5 ay sahalardan uzak kalacak
Toplam 8
Yorum
TÜRK Volkani kötüleyenler Krasnador macini izlemedi sanirim. Adam kötülemeyi ne de güzel beceriosunuz. Siz bi aynaya bakin da utanin.
UEFA Bölgeler Kupası Finalleri İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.