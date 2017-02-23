Avrupa'da yer alan en iyi 8 amatör futbol takımının mücadele edeceği UEFA Bölgeler Kupası Finalleri İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, 1-9 Temmuz tarihlerinde 10. kez organize edilecek turnuvaya TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı ve Yusuf Ziya Öniş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.

UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi temsilen İstanbul Bölge Karması'nın yanı sıra, Castilla ve Leon (İspanya), Ingulec, Kirovograd Bölgesi (Ukrayna), Güney Bölgesi (Rusya), Lizbon (Portekiz), Olomouc Bölgesi (Çekya), 2. Bölge (İrlanda Cumhuriyeti) ve Zagreb (Hırvatistan) takımları mücadele edecek.

2016-2017 UEFA Bölgeler Kupası Finalleri kura çekimi 2 Mart Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.