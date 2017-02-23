 UEFA Bölgeler Kupası Finalleri İstanbul'da – Fotomaç – 23 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    UEFA Bölgeler Kupası Finalleri İstanbul'da

    UEFA Bölgeler Kupası Finalleri İstanbul'da

    UEFA'nın amatör futbol bazındaki tek organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek.

    Avrupa'da yer alan en iyi 8 amatör futbol takımının mücadele edeceği UEFA Bölgeler Kupası Finalleri İstanbul'da yapılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, 1-9 Temmuz tarihlerinde 10. kez organize edilecek turnuvaya TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı ve Yusuf Ziya Öniş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bildirildi.

    UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi temsilen İstanbul Bölge Karması'nın yanı sıra, Castilla ve Leon (İspanya), Ingulec, Kirovograd Bölgesi (Ukrayna), Güney Bölgesi (Rusya), Lizbon (Portekiz), Olomouc Bölgesi (Çekya), 2. Bölge (İrlanda Cumhuriyeti) ve Zagreb (Hırvatistan) takımları mücadele edecek.

    2016-2017 UEFA Bölgeler Kupası Finalleri kura çekimi 2 Mart Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA Bölgeler Kupası Finalleri İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.