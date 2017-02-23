En çok sevilen ikinci isim
Arsenalli Mesut Özil, Çin'de en çok sevilen Avrupalı futbolcular arasında ikinci sırada bulunuyor.
Çin'de en çok sevilen Avrupalı futbolcular arasında Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil de yer alıyor.
Avrupa'nın önde gelen 53 takımının Çin futbolu üzerindeki etkilerini ve popülaritesini sosyal medyada inceleyen Red Card adlı organizasyon tarafından yapılan araştırmanın sonuçları yayımlandı.
Son yıllarda Avrupa'nın önde gelen liglerinden yapılan yıldız transferlerle dikkati çeken Çin'de en sevilen futbolcu, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo olurken, ikinci sırada ise Arsenal'in orta saha oyuncusu Mesut Özil yer aldı.
Listenin üçüncü sırasına Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale girerken, Manchester United'ta forma giyen oyunculardan Wayne Rooney ile Anthony Martial ise ilk 5'e adını yazdırdı.
Çin'de en çok takip edilen üç Avrupa takımı ise sırasıyla Manchester United, Bayern Münih ve Arsenal oldu.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:33
- Volkan Demirel 1,5 ay sahalardan uzak kalacak
Toplam 8
Yorum
TÜRK Volkani kötüleyenler Krasnador macini izlemedi sanirim. Adam kötülemeyi ne de güzel beceriosunuz. Siz bi aynaya bakin da utanin.
- 'İkincilik başarıdır'
Toplam 39
Yorum
BJK 1903 HA BUARAR SUCLU YÖNETIM DIYOR FENERLI TARAFTARLAR BEYLER GÜNAYDIN AMA YÖNETIM KADAR SIZINDE SUCUNUZ VAR YANLISLARINA SIZDE HEP GÖZ YUMDUNUZ.
- Volkan Demirel 1,5 ay sahalardan uzak kalacak
Toplam 8
Yorum
VELI Fenerbahce de kaleciden cok ne var ?! Kaleciden ziyade sahada adam gibi mücadele eden oyuncular lazim !
En çok sevilen ikinci isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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