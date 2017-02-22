 Wayne Shaw'a soruşturma şoku – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    'a soruşturma şoku

    Wayne Shaw'a soruşturma şoku

    İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), maçında yedek kulübesinde yemek yiyen 'ın ikinci kalecisi hakkında soruşturma başlattı.

    Federasyon Kupası 5. tur maçında 'a dün gece 2-0 yenilerek elenen amatör küme ekiplerinden 'ın yedek kulübesinde börek yerken görüntülenen 46 yaşındaki kaleci Shaw'ın bu hareketi, federasyon ve ülkedeki bahis komisyonu tarafından mercek altına alındı.

    Kamera önünde yemek yiyip yemeyeceği üzerine hakkında bahis açılan Shaw, karşılaşmanın 83. dakikasında börek yerken görüntülendi.

    Maç sırasında yaşananların eğlence amaçlı olduğunu savunan Shaw, "Profesyonel futbol olduğu için bahis oynayamayacağımız söylendi. Şüpheye düşürecek hiçbir şey yapmadım. Eğlence amaçlıydı ve acıkmıştım." ifadelerini kullandı.

    Shaw, bu konuyla ilgili bahis oynayan birini tanıyıp tanımadığı yönündeki soruya, bazı arkadaşlarının ve taraftarların bahis oynadığını bildiğini yanıtını verdi.

    Britanya'da bahis kurallarını denetleyen komisyon ise iddialarla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ve bahis sektöründe bir kuralsızlık olup olmadığını incelediklerini bildirdi.

    SUTTON UNİTED KALECİSİYLE YOLLARINI AYIRDI
    hakkında soruşturma açılmasının ardından Sutton United, 46 yaşındaki kaleciyle yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan maçta yaşananlar ve ardından oluşan atmosfer nedeniyle Shaw'ın takımdan ayrıldığı bildirildi.

    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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