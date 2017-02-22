Ölümden kurtulan kaleci futbola dönmek istiyor

Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasının ardından ayağını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin eski kalecisi Jakson Follmann, Paralimpik Oyunları'nda yer almak istediğini söyledi.

Kazadan bu yana kapsamlı bir fizik tedavi süreci geçiren 24 yaşındaki Follmann, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Her zaman sporcu olacağım. Daima, Chapecoense kalecisi olarak kalacağım." ifadelerini kullandı.

Protez bacak yardımıyla tekrar futbol oynamayı ümit ettiğini söyleyen Brezilyalı eski kaleci, "Gelecekte Paralimpik Oyunları'nda mücadele etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya'nın Juventude, Gremio, Linense ve URT ekiplerinde forma giyen Follmann, Mayıs 2016'da Chapecoense'ye imza atmıştı. Follmann, Chapecoense formasıyla sadece bir resmi maçta forma giymişti.

Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden uçak, geçtiğimiz yıl kasım ayında dağlık araziye düşmüş, kazada Chapecoense kafilesi dahil uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i yaşamını yitirmişti.

Chapecoense takımında Follmann'ın yanı sıra futbolcular Helio Neto ve Alan Ruschel, kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.