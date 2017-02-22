Ölümden kurtulan kaleci futbola dönmek istiyor
Uçak kazasında ayağını kaybeden Chapecoense'nin eski kalecisi Follmann: "Gelecekte Paralimpik Oyunları'nda mücadele etmek isterim"
Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasının ardından ayağını kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin eski kalecisi Jakson Follmann, Paralimpik Oyunları'nda yer almak istediğini söyledi.
Kazadan bu yana kapsamlı bir fizik tedavi süreci geçiren 24 yaşındaki Follmann, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Her zaman sporcu olacağım. Daima, Chapecoense kalecisi olarak kalacağım." ifadelerini kullandı.
Protez bacak yardımıyla tekrar futbol oynamayı ümit ettiğini söyleyen Brezilyalı eski kaleci, "Gelecekte Paralimpik Oyunları'nda mücadele etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
Brezilya'nın Juventude, Gremio, Linense ve URT ekiplerinde forma giyen Follmann, Mayıs 2016'da Chapecoense'ye imza atmıştı. Follmann, Chapecoense formasıyla sadece bir resmi maçta forma giymişti.
Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden uçak, geçtiğimiz yıl kasım ayında dağlık araziye düşmüş, kazada Chapecoense kafilesi dahil uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i yaşamını yitirmişti.
Chapecoense takımında Follmann'ın yanı sıra futbolcular Helio Neto ve Alan Ruschel, kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:04
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 70
Yorum
erhan zaten eşit şartlarda hiç birisi fenerle boy ölçüşemez.beşiktaşa gösterilmeyen onlarca 2.sarı ve kırmızı kart var ilk 3e giremezdi beşiktaş.
- Talisca seferberliği!
Toplam 18
Yorum
kartall talisca eğer 2018de de bizimle olursa bonserviste ciddi indirim yaptırabiliriz,arkadaşların dediği gibi 3-5 değilde 9-10-11 civarında bu iş
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 70
Yorum
gerkce bencede haklı galatasaraylı yoneticiler isterseler yarı akşam uefa macından bi saat sonra galatasaray beşiktaş macı oynansın utanmasalar?
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