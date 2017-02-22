 Kadın teknik direktör tarihe geçti – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kadın teknik direktör tarihe geçti

    Kadın teknik direktör tarihe geçti

    Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi maçında Çin'in Guangzhou Evergrande takımına 7-0 yenilen Hong Kong ekibi Eastern Long Lions'un 28 yaşındaki çalıştırıcısı , bir kıta turnuvasına çıkan ilk kadın teknik direktör olarak tarihe geçti.

    FIFA'dan yapılan açıklamada, bugünün AFC, Eastern Long Lions ve için çok özel bir gün olduğu bildirildi. Chan'ın, erkek futbol takımlarında bir kıta turnuvasında yer alan ilk kadın teknik direktör olduğu kaydedildi.

    Chan, 2015 yılında takımın başına geçmiş ve Eastern Long Lions'u liginde şampiyonluğa taşımıştı. Chan ve takımı, 13 haftası geride kalan bu sezonki Hong Kong Premier Lig'de ise namağlup lider konumda bulunuyor.

    Eastern Long Lions, AFC Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Brezilyalı ünlü teknik direktör Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande'ye 7-0 mağlup oldu.

    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:35
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