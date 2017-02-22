Kadın teknik direktör tarihe geçti

FIFA'dan yapılan açıklamada, bugünün AFC, Eastern Long Lions ve Yuen-Ting Chan için çok özel bir gün olduğu bildirildi. Chan'ın, erkek futbol takımlarında bir kıta turnuvasında yer alan ilk kadın teknik direktör olduğu kaydedildi.

Chan, 2015 yılında takımın başına geçmiş ve Eastern Long Lions'u liginde şampiyonluğa taşımıştı. Chan ve takımı, 13 haftası geride kalan bu sezonki Hong Kong Premier Lig'de ise namağlup lider konumda bulunuyor.

Eastern Long Lions, AFC Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Brezilyalı ünlü teknik direktör Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande'ye 7-0 mağlup oldu.