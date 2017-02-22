 Avukatlar çekiliyor – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Avukatlar çekiliyor

    Avukatlar çekiliyor

    F.Bahçe’nin avukatı Erol davayla ilgili bilgi paylaştı. Erol “Baro tarafından görevlendirilen avukatlar bir bir görevden çekiliyor. Sanıklara yüklenen suçlardan dolayı kimse savunmak istemiyor” dedi.

    Futbol kamuoyunu yakından ilgilendiren Şikede Kumpas Davası'nda ikinci gün iddianamenin okunmasına devam edildi. Bu sırada F.Bahçe Kulübü ve başkan Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdürrahim Erol bilgiler paylaştı. Erol "Baro tarafından görevlendirilen avukatların tamamına yakını davadan çekildi. Silivri'nin fiziki şartlarından mı? Uzak olması ve duruşmanın 4-5 gün sürmesi mi, teknik imkanlardan mı? Yoksa sanıklara yüklenen suçlardan dolayı mı savunmak istemediler? Kendileriyle görüşmek gerekiyor" dedi. Erol, mahkemenin bu durumu çözmesi gerektiğini de ifade etti.

    AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI
    Avukat Abdürrahim Erol, Silivri Cezaevi'nde tutuklu sanıklar için açık görüş haftası olduğunu belirterek birçok sanığın mahkemeye gelmediğini belirtti. Erol, mahkemenin bu kapsamda tutuklau sanıkların aileleri ile görüşmesi için izin verdiği detayını paylaştı. Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ın avukatı Erol, "Yarından (Bugünden) itibaren sorgu işlemi daha sağlıklı şekilde yürür" ifadelerini kullandı. Erol, çekilen avukatlar konusuna dönerek mahkemenin Baro'ya yazı yazacağını ve talepte bulunacağını hatırlattı.

    'HAKİM KARARIYLA DİNLEDİK'
    İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nde görülen 15'i tutuklu 108 sanıklı davada dün ikinci duruşma yapıldı. Davanın ilk duruşmasında başlanan iddianame okunmasına devam edilmeden önce sabah tutuklu sanıklardan Necmettin Karapınar, söz alarak reddi hakim talebinde bulundu. Necmettin Karapınar, "Bizim yaptığımız bütün dinlemeler hakim kararıyla yapılmış dinlemelerdir. Bunları göz önüne almamanız tarafsızlığınıza gölge düşürüyor" dedi.

    Mahkeme başkanı Ali Öztürk, davaya müzakere arası verdikten sonra Karapınar'ın reddi hakim talebini kabul etmediğini açıkladı. Karapınar, ilk duruşmada da mahkemenin bu davaya bakmakla görevli olmadığını öne sürerek itirazda bulunmuş ancak itirazı reddedilmişti. İlk duruşmada sanıklardan, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ile büro amiri Muhammet Kaya da "reddi hakim" talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti sanıkların davayı uzatmaya çalıştığını belirterek talebi kabul etmemişti.

    'ŞİKE KARARLARI TARTIŞILMAYACAK'
    'nün Şike kumpasına ilişkin davada mahkeme başkanı Ali Öztürk, savunmalara 3. gün geçileceğini belirterek, taraflara bazı uyarılarda bulundu. Savunmalar ve sorgular sırasında sanıkları iddianamedeki suçlamalar dışına çıkmaması konusunda uyaran Öztürk, 2012 yılında ile birlikte 93 sanığın yargılandığı Şike davasında özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararını, bu kararı onayan Yargıtay kararını ve daha sonra İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılama ile beraat kararı verilmesine değindi. Bu kararların tartışma konusu yapılmamasını isteyen Öztürk, "Biz bu mahkemelerin üst mahkemesi veya temyiz mahkemesi konumunda değiliz" dedi. Öztürk, Şike davasında daha önce verilen kararları aklama veya onaylama gibi bir konumları olmadığını vurguladı.

    İDDİANAME 2 GÜNDE OKUNDU
    İkinci gün Necmettin Karapınar'ın reddi hakim talebi de reddedildikten sonra mahkeme başkanı Ali Öztürk iddianamedeki suçlamaları sanıklara okumaya devam etti. 434 sayfalık iddianamenin özetinin okunması iki gün sürdü. Sanıkların savunma ve çapraz sorgularının yapılması ise üçüncü güne kaldı.

    KUMPASÇILARIN UZATMA TAKTİĞİ
    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Şike kumpasına ilişkin davada reddi hakim talebiyle davayı uzatma çabası boşa çıktı. Reddi hakim talebi kabul edilmedi ancak ikinci duruşmada da reddi hakim yapılması, iddianamenin okunmasını geciktirdi. Sanıkların ifadeleri üçüncü güne kaldı.

    MOSTUROĞLU: CUMA ÖNEMLİ
    Şike Kumpası Davası'nın 2. günü sonrası F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu açıklamalarda bulundu. İşte Mosturoğlu'nun sözleri "İddianame özetlendi. Esasa ilişkin bir işlem yapılmadı. Çarşamba ve perşembe sorgular yapılacak. Cuma ara kararlar verilecek. O gün önemli. Sanıklardan biri Aziz Yıldırım'a konuşmama tedbiri verilmesini istedi. Cuma günü mahkeme karar verecek."


    Fatih ULAŞ
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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