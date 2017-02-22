Avukatlar çekiliyor
F.Bahçe’nin avukatı Erol davayla ilgili bilgi paylaştı. Erol “Baro tarafından görevlendirilen avukatlar bir bir görevden çekiliyor. Sanıklara yüklenen suçlardan dolayı kimse savunmak istemiyor” dedi.
AÇIK GÖRÜŞ HAFTASI
Avukat Abdürrahim Erol, Silivri Cezaevi'nde tutuklu sanıklar için açık görüş haftası olduğunu belirterek birçok sanığın mahkemeye gelmediğini belirtti. Erol, mahkemenin bu kapsamda tutuklau sanıkların aileleri ile görüşmesi için izin verdiği detayını paylaştı. Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ın avukatı Erol, "Yarından (Bugünden) itibaren sorgu işlemi daha sağlıklı şekilde yürür" ifadelerini kullandı. Erol, çekilen avukatlar konusuna dönerek mahkemenin Baro'ya yazı yazacağını ve talepte bulunacağını hatırlattı.
'HAKİM KARARIYLA DİNLEDİK'
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nde görülen 15'i tutuklu 108 sanıklı davada dün ikinci duruşma yapıldı. Davanın ilk duruşmasında başlanan iddianame okunmasına devam edilmeden önce sabah tutuklu sanıklardan Necmettin Karapınar, söz alarak reddi hakim talebinde bulundu. Necmettin Karapınar, "Bizim yaptığımız bütün dinlemeler hakim kararıyla yapılmış dinlemelerdir. Bunları göz önüne almamanız tarafsızlığınıza gölge düşürüyor" dedi.
Mahkeme başkanı Ali Öztürk, davaya müzakere arası verdikten sonra Karapınar'ın reddi hakim talebini kabul etmediğini açıkladı. Karapınar, ilk duruşmada da mahkemenin bu davaya bakmakla görevli olmadığını öne sürerek itirazda bulunmuş ancak itirazı reddedilmişti. İlk duruşmada sanıklardan, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ile büro amiri Muhammet Kaya da "reddi hakim" talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti sanıkların davayı uzatmaya çalıştığını belirterek talebi kabul etmemişti.
'ŞİKE KARARLARI TARTIŞILMAYACAK'
FETÖ'nün Şike kumpasına ilişkin davada mahkeme başkanı Ali Öztürk, savunmalara 3. gün geçileceğini belirterek, taraflara bazı uyarılarda bulundu. Savunmalar ve sorgular sırasında sanıkları iddianamedeki suçlamalar dışına çıkmaması konusunda uyaran Öztürk, 2012 yılında Aziz Yıldırım ile birlikte 93 sanığın yargılandığı Şike davasında özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararını, bu kararı onayan Yargıtay kararını ve daha sonra İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılama ile beraat kararı verilmesine değindi. Bu kararların tartışma konusu yapılmamasını isteyen Öztürk, "Biz bu mahkemelerin üst mahkemesi veya temyiz mahkemesi konumunda değiliz" dedi. Öztürk, Şike davasında daha önce verilen kararları aklama veya onaylama gibi bir konumları olmadığını vurguladı.
İDDİANAME 2 GÜNDE OKUNDU
İkinci gün Necmettin Karapınar'ın reddi hakim talebi de reddedildikten sonra mahkeme başkanı Ali Öztürk iddianamedeki suçlamaları sanıklara okumaya devam etti. 434 sayfalık iddianamenin özetinin okunması iki gün sürdü. Sanıkların savunma ve çapraz sorgularının yapılması ise üçüncü güne kaldı.
KUMPASÇILARIN UZATMA TAKTİĞİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Şike kumpasına ilişkin davada reddi hakim talebiyle davayı uzatma çabası boşa çıktı. Reddi hakim talebi kabul edilmedi ancak ikinci duruşmada da reddi hakim yapılması, iddianamenin okunmasını geciktirdi. Sanıkların ifadeleri üçüncü güne kaldı.
MOSTUROĞLU: CUMA ÖNEMLİ
Şike Kumpası Davası'nın 2. günü sonrası F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu açıklamalarda bulundu. İşte Mosturoğlu'nun sözleri "İddianame özetlendi. Esasa ilişkin bir işlem yapılmadı. Çarşamba ve perşembe sorgular yapılacak. Cuma ara kararlar verilecek. O gün önemli. Sanıklardan biri Aziz Yıldırım'a konuşmama tedbiri verilmesini istedi. Cuma günü mahkeme karar verecek."
Fatih ULAŞ
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:13
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
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