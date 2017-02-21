Türkiye’den 'Yılın Stadı'na 4 aday
Her yıl düzenlenen ve bu yıl Türkiye’den de 4 stadın yer aldığı ‘Yılın Stadı’ yarışması başladı.
Yeni statlar arasından en iyi beşin seçileceği 'Yılın Stadı' yarışması başladı. 2016'da hizmete giren 29 stadyumun yarıştığı ve Stadiumdb.com tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen yarışmada Türkiye'den de bu yıl hizmete girmiş 4 stadyum yer alıyor.
Türkiye'den 4 stat
2016 yılı içerisinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yapılan stadyumlar dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı. 'Stadium of the Year 2016' ismiyle düzenlenen yarışmada Türkiye'den; Yeni Eskişehir Stadyumu, Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu, Sivas Arena ve Trabzonspor'un yeni yuvası Şenol Güneş Stadyumu olmak üzere 4 stat yer alıyor. Yarışma 4 Mart 2017 gece yarısına kadar devam edecek ve her okuyucu 29 stat arasından 5 stat tercih edebilecek.
Yarışmada şu ülkelerden statlar bulunuyor:
"Belçika, Avusturya, Rusya (2 stat), İngiltere (2 stat), Gana, Almanya (3 stat), Türkiye (4 stat) İtalya, Çek Cumhuriyeti, Uruguay, Portekiz, Meksika, ABD (2 stat), Irak, Kanada, Fransa, Kamerun, Polonya, Endonezya, Kuzey İrlanda, Çin."
Türkiye'den 4 stat
2016 yılı içerisinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yapılan stadyumlar dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı. 'Stadium of the Year 2016' ismiyle düzenlenen yarışmada Türkiye'den; Yeni Eskişehir Stadyumu, Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu, Sivas Arena ve Trabzonspor'un yeni yuvası Şenol Güneş Stadyumu olmak üzere 4 stat yer alıyor. Yarışma 4 Mart 2017 gece yarısına kadar devam edecek ve her okuyucu 29 stat arasından 5 stat tercih edebilecek.
Yarışmada şu ülkelerden statlar bulunuyor:
"Belçika, Avusturya, Rusya (2 stat), İngiltere (2 stat), Gana, Almanya (3 stat), Türkiye (4 stat) İtalya, Çek Cumhuriyeti, Uruguay, Portekiz, Meksika, ABD (2 stat), Irak, Kanada, Fransa, Kamerun, Polonya, Endonezya, Kuzey İrlanda, Çin."
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 13:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma: Beşiktaş’ı düşünüyorum
Toplam 32
Yorum
serdar sen anca düşünürsün....kimileri ise yaşar....
- Fener'in ayarını Aatıf bozdu!
Toplam 26
Yorum
BJK_LEE TAKIMIN KALİTESİNDE SORUN YOK.. ŞENOL GÜNEŞ T.DİREKTÖR OLSAYDI ŞUAN FENER BEŞİKTAŞA EN AZ 4 PUAN FARK ATMIŞTI..
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 10
Yorum
TS Ama maalesef bazi taraftarlar ya sabirsiz ya kör. 54 macta 25 gol atan Rodallegaya tek macta gol atamadi diye küfürü basiyorlar yine.
Türkiye’den 'Yılın Stadı'na 4 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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