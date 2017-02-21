 Ilgaz ve Çakır, VAR testine katılacak – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Ilgaz ve Çakır, VAR testine katılacak

    Ilgaz ve Çakır, VAR testine katılacak

    Türkiye Futbol Federasyonu () Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi ve FIFA kokartlı hakem , İtalya'da yapılacak Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) testine katılacak.

    'den yapılan açıklamaya göre, Ilgaz ve Çakır, İtalya'nın Bologna kentinde İtalya ile Fransa 19 Yaş Altı milli takımları arasında yarın oynanacak ve VAR test uygulamasının gerçek zamanlı olarak yapılacağı hazırlık karşılaşmasını yerinde gözlemleyecek. Karşılaşmada 2014 FIFA Dünya Kupası finalini yöneten İtalyan hakem Nicola Rizzoli, video yardımcı hakem olarak görev yapacak.

    Uygulamada ayrıca, TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı ve FIFA VAR Uzmanı Roberto Rosetti de hazır bulunacak.

    Müsabaka sonrası yapılacak toplantıda, maç sırasında sistemin nasıl işlediği konusunda bilgi verilecek ve VAR ile ilgili gerçekleştirilen kayıtlar incelenecek.

    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:28
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