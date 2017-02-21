İdamlıksınız hainler
Şikede Kumpas davası başladı. Aziz Yıldırım “Herkese kumpas kurdunuz” diye konuştu. Müştekiler de "FETÖ'nün adamları, idamlıksınız. İnsanların hayatını kararttınız" diye bağırdılar.
'ARTİST SOYTARI'
Ali Fuat Yılmazer'in "Oradan bağırmakla olmuyor sözlerine Aziz Yıldırım "Ülkeyi karanlığa götürdünüz" cevabını verdi. Gerginliğin sürmesi üzerine jandarma araya set çekti. Baransu ve Yılmazer salondan çıkarılırken müşteki Murat Özaydınlı, Baransu'ya "Artist soytarı" diye bağırdı. Baransu "Asker kaçakları ne zamandan beri duruşma salonlarına alınıyor" diye laf atmaya çalışırken başkan Aziz Yıldırım "Tahrik etmeye çalışıyorlar. Bunlara prim vermeyin" sözleriyle diğer müştekileri sakinleştirmeye çalıştı.
'CUMHURBAŞKANIMIZ MÜCADELE EDİYOR'
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım mahkeme çıkışı görüşlerini açıkladı. Yıldırım "Fenerbahçe dışında hiçbir kulüp davacı olmadı. Nerede TFF, nerede Beşiktaş. Niye gelip şikayetçi olmuyorlar. Hani bizim eteğimize dantel yapmışlardı, 'süs' yapmışlardı onlar. Kaçmayın, korkmayın buraya gelin. Sayın Cumhurbaşkanı burada mücadele ediyor. Hukukla her şeyini yapıyor. Biz de Fenerbahçe olarak yapacağız. Devletin büyüğü bu mücadeleyi yapıyorsa, biz de yapıyorsak kimse korkmayacak. Buraya gelecek. Biz o günlerde yargılanırken arkamızda kimse yoktu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti var" dedi.
İLK KUMPAS AZİZ YILDIRIM'A...
İddianamede, kumpasın Fetullah Gülen'in talimatıyla, kulüpleri ele geçirmek amacıyla hazırlandığı, ilk kumpasın da F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kurulduğu belirtildi. Önce Zaman Gazetesi'nde, Yıldırım aleyhine yazılar yazılıp algı oluşturulduğu, sonra da FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki yapılanmasının harekete geçirildiği vurgulandı.yılında meydana geldiğini belirterek, bu mahkemenin bu davaya bakamayacağını öne sürdü.
MÜŞTEKİLER: Aziz Yıldırım (F.Bahçe Başkanı), Halil Ünal (Eskişehirspor Başkanı), Mecnun Odyakmaz (Sivasspor Başkanı), Sadri Şener (Eski Trabzonspor Başkanı), Murat Özaydınlı, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu (F.Bahçeli yöneticiler), Rıza Çalımbay (Antalyaspor teknik direktörü). Toplamda 74 müşteki var.
MAĞDURLAR: Serdal Adalı (Eski Beşiktaş yöneticisi), Tayfur Havutçu (Eski Beşiktaş teknik direktörü), Bülent Uygun (Gaziantepspor Teknik Direktörü), Hikmet Karaman (Ç.Rize Teknik Direktörü), Yılmaz Vural (Teknik direktör), Sinan Engin (Futbol yorumcusu), Göksel Gümüşdağ (Başakşehir ve Kulüpler Birliği Başkanı), Emmanuel Emenike (F.Bahçeli futbolcu), Ümit Karan (Eski futbolcu) Toplamda 91 mağdur var.
6 YIL SONRA YER DEĞİŞTİRDİLER
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 93 kişinin yargılandığı 'Şike' davasının ilk duruşmaları 14-17 Şubat 2012 tarihlerinde Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda gerçekleştirilmişti. 6 yıl sonra aynı sıralarda kumpasçılar yargılanmaya başladı.
BUGÜN ÇAPRAZ SORGU
Mahkeme heyeti ise CMK'ya göre mahkemenin tayininde iddianamenin düzenlenme tarihinin esas alınacağından Necmettin Karapınar'ın itirazını da reddetti. Duruşmanın akşamki bölümünde iddianamedeki suçlamalar sanıklara okundu. Bugün ise sanıkların savunmaları ve çapraz sorgularının yapılması bekleniyor.
ADRES KORKUSU
Davada kimlik tespit sürecinde ilginç olaylar yaşandı. Ali Fuat Yılmazer ile şike operasyonları sırasında Organize Şube Müdürü olarak görev yapan tutuklu sanık Nazmi Ardıç, dışardaki ev adreslerini vermek istemedi. Yılmazer, evinin boş olduğunu, mahkemenin yapacağı tebligatların adres olarak cezaevine gönderilmesini söyledi. Ardıç ise katibe, hedefteki insanlar olduklarını belirterek, adreslerini de okumamasını istedi.
80 KLASÖRLÜK DAVA
Müşteki Aziz Yıldırım cep telefonu numarasını vermek istemediğini, TC kimlik numarasının dosyada yer aldığını söyledi. Duruşma salonunda mahkeme heyetinin arkasında, davaya ilişkin 80 klasörün dizildiği görüldü.
DURUŞMAYI UZATMA ÇABASI
Sanıklar Nazmi Ardıç ve Muhammet Kaya, tarafsız olmadıkları gerekçesiyle 'reddi hakim' talep etti. Mahkeme heyeti "Hedef duruşmayı uzatma çabası" diyerek talebe olumsuz yanıt verdi. Ardından tutuklu sanıklardan Necmettin Karapınar söz alarak, mahkemenin görevine ilişkin itirazda bulundu. Karapınar, davaya bakan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 Temmuz sonrası kurulduğunu, davaya konu suçlamaların ise 2011 yılında meydana geldiğini belirterek, bu mahkemenin bu davaya bakamayacağını öne sürdü.
ZORUNLU AVUKAT
Duruşmaya Fetullah Gülen'in avukatı olarak katılan Mehmet Batak bir açıklama yapma gereği duydu. Batak, CMK (Ceza Muhakemeleri Kanunu) gereği baro tarafından zorunlu olarak görevlendirildiğini belirterek, bu durumun özellikle kayıtlara geçmesini istediğini bildirdi.
Fatih ULAŞ
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:48
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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