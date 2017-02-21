 Bassogog Çin’e gitti – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Bassogog Çin’e gitti

    Bassogog Çin’e gitti
    Çin ekibi Henan Jianye, Afrika Uluslar Kupası'nın en değerli oyuncusu seçilen 21 yaşındaki Kamerunlu forvet Christian Bassogog'u kadrosuna kattı. Bassogog için 6 milyon euro ödendiği öne sürüldü.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
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