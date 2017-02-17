Tek örnek ülke
Ülkemizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahipliğine aday olması yurt dışında geniş yankı uyandırdı. ABD basını da bu adaylığı gündemine alırken, övgü dolu sözler vardı.
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, önceki gün EURO 2024 adaylığıyla ilgili basın toplantısı düzenlemişti. 2024 Avrupa Şampiyonası'na talip olan Türkiye, dün de dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail, "Son yıllarda birçok stat inşa eden Türkiye, kupayı en son 1988'de düzenleyen Almanya'nın rakibi oldu" dedi. İspanyol Marca ise Demirören'in sözlerini sütunlarına taşıdı, "Türkiye, Avrupa'da hatta dünyada son birkaç senede 32'ye varan stat yatırımıyla tek örnek ülke" yazdı.
CUMHURBAŞKANI DESTEKLİYOR
ABD'de yayın yapan Washington Post, "Türkiye daha önce EURO 2020'nin finallerine ev sahipliği yapmak için yaptığı başvuruyu geri çekerek tüm turnuvayı organize etmek amacıyla EURO 2024'e adaylık başvurusu yaptı" ifadelerini kullandı. Fransız Le Figaro, "Türkiye'nin turnuvaya adaylığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da destekliyor" vurgusunu yaptı.
CUMHURBAŞKANI DESTEKLİYOR
ABD'de yayın yapan Washington Post, "Türkiye daha önce EURO 2020'nin finallerine ev sahipliği yapmak için yaptığı başvuruyu geri çekerek tüm turnuvayı organize etmek amacıyla EURO 2024'e adaylık başvurusu yaptı" ifadelerini kullandı. Fransız Le Figaro, "Türkiye'nin turnuvaya adaylığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da destekliyor" vurgusunu yaptı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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