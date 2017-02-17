 Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne indirim – Fotomaç – 17 Şubat 2017 Ankaragücü'ne indirim" /> Ankaragücü'ne indirim" />
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Tahkim Kurulu'ndan 'ne indirim

    Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne indirim

    Türkiye Futbol Federasyonu () Tahkim Kurulu, 'nün kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezasını 1 karşılaşmaya düşürdü.

    Kurulun toplantısında sonra yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca () kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezasında indirime gidildiği belirtildi.

    Cezanın 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama şeklinde değiştirildiği, Kulübünün erteleme talebinin ise reddedildiği ifade edildi.

    Kurul ayrıca Ankaragücü Kulübüne verilen 16 bin lira para cezasını ise 10 bin liraya düşürdü.

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:45
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