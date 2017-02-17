Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne indirim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaragücü'nün kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezasını 1 karşılaşmaya düşürdü.
Kurulun toplantısında sonra yapılan açıklamada, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama cezasında indirime gidildiği belirtildi.
Cezanın 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama şeklinde değiştirildiği, Ankaragücü Kulübünün erteleme talebinin ise reddedildiği ifade edildi.
Kurul ayrıca Ankaragücü Kulübüne verilen 16 bin lira para cezasını ise 10 bin liraya düşürdü.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:45
- Umut Bulut, Galatasaray'ı icraya verdi
Toplam 9
Yorum
Irfan Biraz utansada bos yere verdigimiz paralari Geri verse. Futbolcu denemeyecek adamlara verilen paralara yazik.
- Galatasaraylı yıldız satıldı
Toplam 6
Yorum
gs4ever kesinlikle cok iyi oldu. genc atletik vurus gücü yüksek cok kosan adamlar lazim bize.her bölgeye
- Potuk: Turu biz geçeceğiz
Toplam 6
Yorum
wunken bu becereksiz volkan demirel ,hasan ali k,m topal ,sener bunlarla ancak koy takimlarini gecersiniz
Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.