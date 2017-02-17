 İnfantino’dan 2026 yorumu – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    İnfantino’dan 2026 yorumu

    İnfantino’dan 2026 yorumu
    Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bu turnuvaya birkaç ülkenin ortaklaşa ev sahipliği yapabileceğini belirten Infantino, "Önemli olan, ülkeler arasındaki mesafenin kısa ve yolculuk için elverişli olması. 4 ülke bu turnuvayı düzenlerse yeni sistemle mükemmel bir uyum yakalayabiliriz.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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