İnfantino’dan 2026 yorumu
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bu turnuvaya birkaç ülkenin ortaklaşa ev sahipliği yapabileceğini belirten Infantino, "Önemli olan, ülkeler arasındaki mesafenin kısa ve yolculuk için elverişli olması. 4 ülke bu turnuvayı düzenlerse yeni sistemle mükemmel bir uyum yakalayabiliriz.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
İnfantino’dan 2026 yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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