Beşiktaş 21'inciliğe yükseldi
UEFA'nın 2016-17 sezonu kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 21'inci sıraya yükseldi.
Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenilen Fenerbahçe ise sıralamada gerileyerek 10 bin 580 puanla 33'üncü oldu. Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan başkent temsilcisi Osmanlıspor ise 9 bin 580 puanla 38'inci sıraya çıktı.
Sıralamada ilk 100'e giren diğer Türk takımları, Konyaspor (77) ve Medipol Başakşehir (83) oldu.
İlk 3 sırası değişmeyen listede, İspanya'dan Real Madrid birinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ikinci, yine İspanya'dan Barcelona ise üçüncü sırada bulunuyor.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:42
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 63
Yorum
FBB Sanki rotasyon yapacak kaliteli oyuncular var da kenarda bekliyor. Yönetiminden hocasına oyuncusuna herkes değişmeden bu takım düzelmez..
- Takım ruhu
Toplam 6
Yorum
soruya bak real le kıyaslıyorlar.... haha haha güleyim :)))
- Bu iş bitmedi
Toplam 26
Yorum
yapmaa saçmalamayın şubatta rusyada yürümek zor , almanlar boşa kaybetmedi savaşı dua edelim ilk macın orda oynandıgına :) rövanşda iş değişir
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