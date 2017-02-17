 Beşiktaş 21'inciliğe yükseldi – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Beşiktaş 21'inciliğe yükseldi

    Beşiktaş 21'inciliğe yükseldi

    UEFA'nın 2016-17 sezonu kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 21'inci sıraya yükseldi.

    UEFA'nın internet listesinde güncellenen bu sezonun kulüpler sıralamasına göre, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, 13 bin 580 puanla 21'inciliğe yerleşti.

    Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenilen Fenerbahçe ise sıralamada gerileyerek 10 bin 580 puanla 33'üncü oldu. Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan başkent temsilcisi Osmanlıspor ise 9 bin 580 puanla 38'inci sıraya çıktı.

    Sıralamada ilk 100'e giren diğer Türk takımları, Konyaspor (77) ve Medipol Başakşehir (83) oldu.

    İlk 3 sırası değişmeyen listede, İspanya'dan Real Madrid birinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ikinci, yine İspanya'dan Barcelona ise üçüncü sırada bulunuyor.

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:42
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